Урсулу фон дер Ляйєн переобрано на нову каденцію президентки Єврокомісії.

У своїй промові вона виступила за те, щоб Євроунія значно розширила свої оборонні можливості.

 

 

Європарламент проголосував за перепризначення Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Європейської Комісії. За її кандидатуру  в четвер, 18 липня, проголосував 401 депутат, 84 проголосували проти, 15 утрималися. Для переобрання їй вистачило б і простої більшості голосів. Про це повідомив часопис Der Spiegel.

 

«Європа зараз стоїть перед вибором. Вибором, який визначить нашу роботу на п'ять років і наше місце у світі на наступні 50 років. Вибір зводиться до того, чи будемо ми сформовані подіями та світом навколо нас, чи ми об'єднаємось та побудуємо своє майбутнє для себе. І це вибір за нами. Європа не може контролювати диктаторів та демагогів у всьому світі, але вона може вибрати захист своєї власної демократії. Європа не може визначати вибори по всьому світу, але вона може вибрати інвестування в безпеку та оборону свого власного континенту», – заявила президентка Єврокомісії, виступаючи в Європарламенті перед голосуванням.

 

Урсула фон дер Ляєн репрезентувала свою програму на період до 2029 року. У 31-сторінковому документі сказано, що пріоритетом ЄК під її керівництвом буде зміцнення безпеки ЄУ. Вона виступила за те, щоб Європейська Унія значно розширила свої оборонні можливості. З цією метою фон дер Ляєн має намір призначити єврокомісара з питань оборони, збільшити витрати на ці цілі та визначити підходи до нарощування військового потенціалу. 

 

«За останні кілька років виявилася хронічна нестача інвестицій та неефективне витрачання коштів на наші оборонні можливості», – нарікала Урсула фон дер Ляєн. Вона навела такі цифри: з 2019 до 2021 року витрати ЄУ на оборону збільшилися на 20%, тоді як Росія наростила відповідний показник майже на 300%, Китай — на 600%.

 

За словами Урсули фон дер Ляєн, країни-члени самі визначатимуть національні військові доктрини і ухвалюватимуть рішення про розгортання своїх контингентів, але Європа «може зробити багато для підтримки та координації зусиль щодо зміцнення оборонної промислової бази, інновацій та єдиного ринку». «Водночас наші витрати надто роз'єднані, розрізнені і не є достатньо європейськими. Ми повинні це змінити», — наголосила пані фор дер Ляйєн.

 

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн очолила Єврокомісію у грудні 2019 року. Вона тоді стала першою жінкою на цій посаді.

18.07.2024

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