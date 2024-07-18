875-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 120 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 117 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Сьогодні обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби, повідомили в Укренерго. Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.

10:45 Вночі, з 02:00 до 05:00 для зменшення обсягу дефіциту Укренерго залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі. Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23,6 ГВт·год, з максимальною потужністю 1,2 ГВт.

10:40 Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти.

10:35 Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку провідної міжнародної консалтингової компанії на інформаційну безпеку, підтвердивши відповідність її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам, повідомили в Міністерстві оборони України. Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. Діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяці. Було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA. Система побудована на сучасних технологіях і відповідає вимогам щодо кіберзахисту. Наступний крок — введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. Система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.

DELTA — це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

10:10 Ситуація в Кринках не така критична, як її інтерпретують, Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі, прокоментував речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

241,3% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

91,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

347,2% автомобільної техніки (з них 7,1% за минулий тиждень),

503,7% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

100,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

63,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетного удару однією ракетою, 67 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця, Синьківка Харківської області; Терни, Лиман, Макіївка, Спірне, Часів Яр, Добропілля, Північне, Торецьк, Олександропіль, Уманське, Покровськ, Желанне, Прогрес, Архангельське, Катеринівка, Урожайне та Водяне Донецької області; Гуляйполе, Лобкове, Рівнопіль, Кам’янське і П’ятихатки на Запоріжжі. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали двох ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ та ще два важливих об’єкти противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобіля та сім одиниць спеціальної техніки. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу виросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили десять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки і Роздолівки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру. Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 29 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій біля Костянтинівки та Новодарівки. На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. П’ять атак росіян успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пунктів з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України. Майже вздовж всієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Веде, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні систем

09:10 Вночі росіяни завдали удару 16 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. РФ та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома Х-59/Х-69 та однією Х-35, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті захисникам неба вдалося вразити усі 16 шахедів та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській (5 БПЛА), Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

За минулі сім днів було збито 33 із 43 (79%) запущених по Україні БПЛА.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські державні ЗМІ відредагували на коментарі заступника голови ради безпеки Росії Мєдвєдєва і стверджують, що він заявив, що українська держава не існуватиме до 2034 року, ймовірно, з метою підтримки зусиль Кремля з підготовки російської громадськості до тривалої війни в Україні, обіцяючи, що Росія завершить свою мету знищення української державності протягом десятиліття. Мєдвєдєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року, радше це був дотичний підтекст його заяв, – але російські ЗМІ, включаючи кремлівську стрічку новин ТАСС, негайно почали публікувати статті з такими заголовками, як «Мєдвєдєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році» і «Мєдвєдєв передбачив зникнення України до 2034 року». Те, як російські ЗМІ наразі редагують на заяви Мєдвєдєва, має кілька наслідків. Передусім пряме припущення, що Росія зможе «знищити Україну» до 2034 року, є обіцянкою російській громадськості, що Росія зможе виграти війну і досягти своєї мети – знищити українську державність протягом десятиліття. Це створює обережні інформаційні умови та суспільні очікування щодо війни, яка триватиме ще одне десятиліття, але завершиться бажаною для Росії «перемогою». Цей російський наратив також прямо і рішуче підриває окремі спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова «вести переговори» про «мир» з Україною, і ще більше підкреслює, що єдиною бажаною кінцевою метою війни для Кремля є повне знищення української держави і народу. Ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови передбачають знищення України та її народу впродовж наступних десяти років.

• Російські чиновники продовжують використовувати дипломатичні зустрічі з європейськими державами, аби створити враження, що Росія нормалізує свої відносини із Заходом, і стверджувати, що обмежена підтримка Росії з боку Заходу існує.

• Росія та Індія продовжують зміцнювати свої двосторонні відносини на тлі повідомлень про експорт російської зброї до Індії.

• Росія й Україна обмінялися 95 військовополоненими 17 липня в рамках обміну один на один.

• Кремлівські чиновники продовжують спроби вислужитися перед російськими ультранаціоналістами, апелюючи до антимігрантських настроїв, незважаючи на те, що такі заклики створюють напруженість в умовах, коли російський уряд намагається реалізовувати більш широку міграційну політику Кремля.

• Українські сили відновили позиції на південь від Торецька, а російські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова та поблизу Куп'янська, Сватового, Авдіївки та Вугледара.

• Російська кампанія прихованої мобілізації продовжує генерувати все більші фінансові витрати для російського уряду.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: