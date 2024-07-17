Логістична компанія, пов'язана з ФРН, допомагає Росії обходити санкції.

Вона пропонує «паралельний імпорт» російським підсанкційним підприємствам.

Пов'язана з Німеччиною логістична фірма Heinrich Tapp Rus допомагає російським компаніям, які потрапили під міжнародні санкції за причетність до вторгнення в Україну, оминати обмеження. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters, яка опублікувала розслідування, проведене її журналістами. Вони ґрунтують свої висновки на податкових документах за 2023 та 2024 роки, а також корпоративних реєстрах в Росії та Німеччині, які їм вдалося дослідити.

Компанію Heinrich Tapp Rus пов’язують з Німеччиною, оскільки її заснували щонайменше двоє колишніх співробітників московського офісу німецької компанії Hellmann Worldwide Logistics. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія постачала росіянам західне обладнання, а після початку війни нібито вийшла з РФ.

На своєму вебсайті Heinrich Tapp Rus відкрито пропонує клієнтам у Росії «паралельний імпорт» – термін, який широко використовується для опису доставки товарів через треті країни, такі як Туреччина чи Об’єднані Арабські Емірати, щоб обійти західні санкції. У своїх маркетингових матеріалах фірма використовує корпоративний девіз: New reality – new opportunity («Нова реальність – нові можливості»).

За 2023 прибуток фірми сягнув близько 17,5 млн доларів, йдеться в публікації. Серед клієнтів компанії – російський автовиробник Aurus, на лімузинах якого їздить президент РФ Путін; дочірні підприємства КамАЗу – виробника російських військових вантажівок, а також Тюменський акумуляторний завод, який постачає акумулятори для виробників озброєння. Усі три компанії перебувають під санкціями США чи Європейської Унії.

Ще один російський клієнт Heinrich Tapp Rus – виробник оптоелектронної техніки АТ «Протон». У травні генеральному директору цієї компанії Вячєславу Меньшову було вручено медаль як визнання його «заслуг» у підтримці «сво».