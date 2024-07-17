874-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

241,1% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

91,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

345,7% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),

501,9% артилерійських систем (з них 9,8% за минулий тиждень),

100,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

63,5% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив після зустрічі з Дональдом Трампом:

«Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни і захисті демократії».

09:50 Через мобільний застосунок "Резерв+" військово-облікові дані оновили 3,2 млн українців, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

09:45 Влада США в останні тижні отримала розвіддані від агентурного джерела про змову Ірану з метою замаху на Дональда Трампа, що призвело до посилення заходів безпеки Секретної служби навколо колишнього президента, повідомляє CNN.

09:40 Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 і продати їх США, де їх можуть модернізувати і передати Україні, повідомляє Al Jazeera.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ)

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема це Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне Харківської області; Межове, Новоселівка Перша, Воздвиженка, Тимофіївка, Вовче, Гродівка, Велика Новосілка, Вугледар, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БПЛА та ЗРК «Бук». На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного. На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, дев’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

09:20 Станом на 06:30 в Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Удари українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на російську систему протиповітряної оборони і змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на його думку, об'єктів.

• Українські війська продовжують атакувати російські системи протиповітряної оборони на окупованій території України та в прикордонних районах Росії, щоби створити умови для розміщення винищувачів F-16 після їхнього очікуваного прибуття в Україну влітку-восени 2024 року.

• Російський 235-й гарнізонний військовий суд 15 липня звільнив з-під варти колишнього генерал-майора 58-ої загальновійськової армії Попова і помістив його під домашній арешт до 11 жовтня.

• Вірменська поліція на тлі погіршення вірменсько-російських політичних і безпекових відносин затримала – ймовірно, на прохання російської влади – ще одного громадянина Росії у Вірменії.

• Розслідування російського опозиційного видання The Bell показало, що приблизно 650 000 людей виїхали з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну і не повернулися.

• Російський уряд продовжує вдосконалювати бюрократичну систему мобілізації та призову до армії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: