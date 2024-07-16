873-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Під ранок два дрони-камікадзе типу "шахед" знову зайшли у повітряний простір Білорусі, повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн". Перший шахед зайшов о 4:10 і пробув на території Білорусі близько 50 хвилин, подолавши не менше 60 км. Близько 8:40 залетів другий (це вже 4-й такий випадок). З аеродромів піднято винищувач Су-30 ВПС РБ і гелікоптер Мі-24 ВПС РБ.

10:10 Ексрозвідника Романа Червінського відпустять під заставу у розмірі 9 мільйонів гривень, вирішив Кропивницький апеляційний суд. Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року. Судовий розгляд тривав сім годин, а 27 народних депутатів і ще 51 особа виявили бажання взяти Червінського на поруки.

10:05 Вночі росіяни атакували Київську область ударними дронами, зафіксовано падіння уламків БпЛА у двох районах, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

240,8% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

91,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

344,7% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),

500,6% артилерійських систем (з них 10,3% за минулий тиждень),

100,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

63,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 119 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар однією ракетою, 131 авіаційний удар, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяв для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснив 4323 обстріли, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь Харківської області; Серебрянське лісництво; Торське, Часів Яр, Катеринівка, Єлізаветівка, Старомлинівка, Макарівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Отрадокам’янка, Миколаївка, Токарівка Херсонської області. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Окрім того, наші воїни знешкодили 13 танків, 36 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 45 БпЛА ОТР, 57 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони нанесли ураження по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління, двом засобам ППО, РЛС та станції РЕБ противника. На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку наші війська відбили вісім атак окупантів в районах населених пунктів Невського Луганської та Тернів Донецької областей. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 31 штурмову дію в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де ворог 17 разів намагався захопити наші укріплення. На Времівському напрямку агресор здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області. Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас, наші воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі відсутні; в Азовському морі 4 російські кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавнє українське опитування показує, що українці широко відкидають вимоги Росії про повну капітуляцію України, підкреслюючи, що умови Кремля для завершення війни є абсолютно необґрунтованими і широко непопулярними в Україні.

• Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на її власних умовах, а вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву - на противагу небажанню Росії брати участь у переговорах, які не ведуть до повної капітуляції України.

• Офіційні особи Європейського Союзу продовжують кроки, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні.

• Уряд Росії запропонував значно збільшити кількість умов, за яких російська влада може визнати особу терористом або екстремістом, ймовірно, як частину зусиль з цензури критики війни Росії в Україні.

• У ніч з 14 на 15 липня українські сили завдали ударів з безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі, а також, за повідомленнями, завдали ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму.

• Нова програма асиміляції російських мігрантів підкреслює очевидну боротьбу, з якою стикається російський уряд, намагаючись узгодити різні аспекти своєї політики щодо мігрантів з Центральної Азії, оскільки російська держава прагне представити себе як гостинну і мультикультурну країну, водночас підкреслюючи примат російської мови та історичної спадщини.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров позиціонує себе і Північний Кавказ як ключ до виходу Росії на арабський світ.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Торецьком, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Торецьком та Авдіївкою.

• Президент Росії Путін підкреслив, що Росія продовжує інтегрувати металургійну промисловість в окупованій Україні в російський ВПК.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: