Єврокомісія бойкотує головування Угорщини у Раді ЄУ.

ЄК не братиме участі на найвищому рівні у численних заходах, які Будапешт планує провести до кінця року.

 

 

Європейська комісія фактично оголосила бойкот піврічному головуванню Угорщини у Раді Європейської Унії. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на слова речника ЄК Еріка Мамера (Eric Mamer). Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит до Угорщини та знизила рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄУ під угорським головуванням.

 

Таким чином Брюссель відреагував на не узгоджені з керівництвом Євроунії візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна. «У світлі останніх подій, які ознаменували початок головування Угорщини, президентка (Урсула фон дер Ляєн, – ред.) вирішила, що Єврокомісія буде представлена ​​на рівні старших державних службовців лише на неофіційних засіданнях Ради», – повідомив Ерік Мамер. Він зауважив, що «неоднозначні поїздки Орбана до Москви та Пекіна багато хто вважав за образу політичної єдності блоку».

 

Раніше видання Politico повідомляло, що представники країн Євроунії мають намір бойкотувати неформальну конференцію міністрів закордонних справ у Будапешті, заплановану на кінець серпня. Уряд Орбана розглядає цю конференцію як можливість сформувати зовнішньополітичний порядок денний Євроунії.

 

Тим часом група з 63 євродепутатів на чолі з Ріго Террасом (Riho Terras) від Естонії надіслала листа до керівних органів ЄУ з вимогою позбавити Угорщину права голосу відповідно до процедури статті 7 як покарання Орбана за «зловживання владою». «Така поведінка (візит до Москви й Пекіна, – ред.) рівнозначна узурпації повноважень і прерогатив держав – членів ЄУ у сфері зовнішньої політики. Ми закликаємо вас якнайшвидше вжити рішучих дій, щоб обмежити подальшу шкоду не лише для довіри до ЄУ в цілому, але й щодо поточної геополітичної ситуації. Практика показала, що лише словесні засудження цієї ситуації не мають ефекту», – пишуть законодавці в листі, адресованому президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн, президентові Ради ЄУ Шарлю Мішелю та голові Європарламенту Роберті Мецолі.

 

Коментуючи таку позицію Єврокомісії, Янош Бока (János Bóka), угорський міністр у справах ЄУ, заявив, що головуюча країна, як і раніше, «прихильна до щирої співпраці» для розв'язання «спільних проблем. «ЄУ – це міжнародна організація, створена державами-членами. Європейська комісія – це інститут ЄУ. Єврокомісія не може обирати інститути та держав-членів, з якими вона хоче співпрацювати. Невже всі рішення Комісії тепер засновані на політичних міркуваннях?» – зазначив Бока.

16.07.2024

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