872-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:55 Столтенберг не підтримує те, щоб Польща збивала російські ракети над Україною, відповідну заяву генсек НАТО зробив в інтерв'ю телемарафону. За його словами, Альянс підтримує Україну в знищенні російських літаків, але не буде залучене до цього безпосередньо.

"Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту".

11:20 Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас та весь естонський уряд подали у відставку, повідомляє ERR. Каллас продовжить виконувати обов'язки глави уряду, поки не затвердять нового голову. Раніше кандидатуру прем'єрки Естонії запропонували на посаду Верховного представника ЄУ із закордонних справ і політики безпеки.

10:45 ЄУ бойкотуватиме саміт міністрів закордонних справ в Угорщині, пише Politico з посиланням на джерела. Повідомляється, що високий представник ЄУ Жозеп Боррель скличе "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно із самітом Орбана. Як зазначається, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄУ".

10:10 У Львівській області 214 населених пунктів повністю (102) або частково (114) залишилися без електрики внаслідок негоди, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

240,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

91,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

343,7% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),

499,1% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

100,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

63,4% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 114 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 64 авіаційні удари (сумарно 97 КАБ), задіяв для ураження 1168 дронів-камікадзе, здійснив 4758 обстрілів, з них 79 – із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Піщане, Ківшарівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка Луганської області; Серебрянське лісництво; Івано-Дар’ївка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Лисичне, Вовче, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Львове Херсонської області. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1200 осіб. Окрім того, наші воїни знешкодили вісім танків, 15 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, два засоби ППО, 41 БпЛА ОТР, дві ракети, 85 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ та шість районів зосередження особового складу противника. На Харківському напрямку загалом відбулося десять бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак вчора зупинилась на цифрі три. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак окупантів в районах населених пунктів Греківка та Макіївка Луганської області. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій поблизу Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка, Північного та Залізного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної авіації. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївка, Карлівки та Костянтинівки, де ворог вісім разів намагався захопити наші укріплення. На Времівському напрямку агресор здійснив два безуспішні штурми біля Водяного і Костянтинівки Донецької області. Тричі бив КАБами у район Великої Новосілки. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти вчора активних наступальних дій загарбники не вели. На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника в районі Кринок, ворог успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

09:15 Станом на 06:30 в Чорному морі російські кораблі відсутні; в Азовському морі 3 російські кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські посадовці та блогери після удару українського безпілотника 13 липня по нафтобазі поблизу Цимлянська Ростовської області знову скаржаться на низький рівень безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури в тилових районах Росії.

• Російське військове командування, можливо, залучило до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв, можливо, через обмеження російського ВПК або спроби посилення поточних російських "м'ясних штурмів" в Україні.

• Україна під час і після саміту НАТО 9–11 липня підписала низку безпекових угод і отримала кілька пакетів допомоги.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Вовчанськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Авдіївкою.

• Голова комітету з оборони державної думи Росії Картаполов 14 липня повторив, що міністерство оборони Росії до завершення війни не планує демобілізувати військовослужбовців, яких мобілізувало восени 2022 року.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: