871-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

240,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

91,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

342,3% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

497,1% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

100,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

63,3% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області; Мирноград, Олександропіль, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Одрадне, Верхньокам’янське, Нью-Йорк та Новий Комар Донецької області. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС та один ЗРГК «Панцир-С1». На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки. На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій. Дві атаки росіян успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих Лагерів. На Гуляйпільському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також ворог втратив сім танків, 32 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:40 Станом на 06:30 в Чорному морі російські кораблі відсутні; в Азовському морі 4 російські кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Служба безпеки України повідомила про успішні удари безпілотниками по нафтобазі поблизу Цимлянська Ростовської області вранці 13 липня.

• Росія та Іран продовжують демонструвати свою налаштованість на поглиблення двосторонніх відносин та багатосторонньої співпраці.

• Затриманий російський бізнесмен Котєльніков і начальник управління державної експертизи Магомед Хандаєв, які, за повідомленнями, були пов'язані із затриманим колишнім заступником міністра оборони Івановим, нещодавно померли в один і той же день. Мілблогер, пов’язаний з Ваґнером, заявив, що Котєльніков погодився з військовою контррозвідкою ФСБ дати свідчення проти Іванова.

• Вірменські прикордонники у співпраці з російською владою затримали в Єревані російську громадянку Таранушенко, що, ймовірно, є частиною подальших зусиль Кремля, спрямованих на утвердження політичної влади над Вірменією і підрив суверенітету Вірменії на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Куп'янська і Сватового, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Кремінної, Торецька й Авдіївки та в прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей.

• Російські військові продовжують докладати зусиль для покращення тренувального потенціалу.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: