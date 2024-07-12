870-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаудари з використанням 94 КАБів. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема 143 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке Харківської області; Макіївка Луганської області, Серебрянське лісництво; Часів Яр, Прогрес, Межове, Георгіївка, Сторожове, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Дальнє, Катеринівка та Макарівка Донецької області. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО та артилерійську систему ворога. У підсумку минулої доби втрати російських загарбників становили 1120 осіб. Також наші воїни знешкодили вісім танків, 24 бойові броньованих машини, 58 артилерійських систем, один засіб ППО, 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 52 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу становила 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. На Краматорському напрямку противник атакував 11 разів в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру. На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк. На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 штурмові дії в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Водяного та Урожайного. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

08:00 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:50 Вночі росіяни атакували п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська РФ. Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях. П’ятий вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області РБ.

За минулі сім днів було збито 48 із 64 (76%) запущених по Україні БПЛА.

07:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

239,9% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

91,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

341,0% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),

495,6% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

100,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

63,2% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:20 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі відсутні; в Азовському морі 3 російські кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися впродовж наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року. Однак українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту, й можуть бути здатні проводити ці операції, навіть перебуваючи переважно в обороні, залежно від надходження західної допомоги.

• Кремль продовжує сигналізувати про своє небажання брати участь у мирних переговорах, які не призведуть до повної капітуляції України та Заходу перед його вимогами, на тлі поточних зусиль України, спрямованих на формування міжнародного консенсусу для майбутніх переговорів.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов в ході телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном 12 липня, вже другої за минулі три тижні, повторив стандартні російські погрози, які мають на меті змусити США відмовитися від підтримки України в рамках кампанії рефлексивного контролю, орієнтованої на західних політиків, які ухвалюють рішення.

• Як повідомляється, уряд Великої Британії не дозволив Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по воєнних цілях на території Росії, незважаючи на попередні повідомлення Заходу та офіційні заяви Великої Британії про протилежне.

• Міністерство оборони США 11 липня оголосило про надання Україні пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.

• Індійські державні нафтопереробні заводи, за повідомленнями, ведуть переговори про імпорт нафти з Росією, ймовірно, в результаті нещодавніх зустрічей прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з Путіним і поліпшення російсько-індійських відносин в енергетичній сфері в останні місяці.

• Кремль продовжує активізувати зусилля, спрямовані на заохочення самоцензури в інформаційному просторі та посилення фізичного контролю над інтернет-інфраструктурою.

• За повідомленнями, російські піхотні підрозділи штурмують українські окопні позиції колонами вервицею через розгалуженість українських мінних полів та погану підготовку штурмових підрозділів.

• Путін зустрівся з головою окупаційної адміністрації Запорізької області Балицьким 12 липня й обговорив соціальні та інфраструктурні проєкти на окупованій території.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: