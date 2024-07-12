Спека в Галичині протримається ще щонайменше тиждень.

 

Спека, яка тримається кілька останніх днів в Україні, збирається бити історичні рекорди. Не виняток і Галичина.

 

У Львові 11 липня температура повітря перевищила багаторічний максимум, який зафіксували 22 роки тому. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

"У Львові вдень 11 липня було перевищено багаторічний максимум температури повітря: було +33,4°C (+32,5°C спостерігалося у 2002 році)", – йдеться у повідомленні.

 

Львів б’є теплові рекорди другий день поспіль. Так, 10 липня температура повітря перевищила багаторічний максимум: термометр показував 32,2° тепла порівняно із 31,5° тепла, що спостерігалося у 2002 році.

 

Втім, за всю історію спостережень абсолютна максимальна температура для міста Львова (37°C) до цього часу була зафіксована більш ніж 100 років тому – в серпні 1921 року. Щодо області, то рекордсменом є Дрогобич – 38,1°C у серпні 1952 року.

 

Наразі стовпчики термометрів у Галичині вдень наближаються до абсолютних рекордних показників та істотного зниження температури повітря синоптики у межах своїх прогнозів не обіцяють. Трохи прохолодніше – до 29°C – буде лише у понеділок після того, як у неділю ввечері ймовірно пройде гроза.

 

На сьогодні ж ситуація така: 

 

Львівщина: 

 

За інформацією синоптиків, 12 липня на Львівщині мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с. Температура вночі 17–22°, вдень 31–36° тепла. Погіршення видимості в опадах. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться.

 

Івано-Франківщина: 

 

Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями помірний короткочасний дощ, місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря по місту: вночі 18–20⁰ тепла, вдень 32–34⁰ тепла, по області: вночі 18–23⁰ тепла, вдень 29–34⁰ тепла.

 

У високогір’ї Карпат: вночі 15–20⁰ тепла, вдень 22–27⁰ тепла.

 

Тернопілля: 

 

Малохмарно. Без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 18–23° тепла, вдень 30–35° тепла; по м. Тернополю вночі 19–21° тепла, вдень 32–34° тепла.

 

12.07.2024

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