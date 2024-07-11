США планують розмістити далекобійні ракети в Німеччині.

Це відбудеться вперше з часу завершення холодної війни.

Сполучені Штати почнуть з 2026 року розміщувати на території Німеччини «нові засоби вогневого враження більшої дальності, ніж розгорнуті нині будь-де в Європі». Про це йдеться в опублікованій у середу ввечері, 10 липня, на сайті Білого дому спільній заяві від імені урядів США та ФРН. Заяву цитує інформаційна аґенція Reuters.

З тексту документа випливає, що йдеться, зокрема, про багатоцільові ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk і гіперзвукові ракети — у неядерному оснащенні. Спочатку вони розгортатимуться на тимчасовій, а потім і на постійній основі.

«Сполучені Штати почнуть епізодичне розгортання вогневих засобів великої дальності своєї багатосферної оперативної групи (Multi-Domain Task Force, MDTF – ред.) Німеччини у 2026 році в рамках планування довгострокового розміщення цих засобів у майбутньому. Коли ці звичайні вогневі засоби великої дальності будуть повністю сформовані, вони включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, яка розробляється, що володіє значно більшою дальністю, ніж нинішні наземні ударні засоби в Європі. Використання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та внесок США у європейський потенціал інтегрованого стримування».

З 1980-х років США не розміщували таких комплексів наземного базування на території Європи. За даними німецького журналу Der Spiegel, переговори між Вашінґтоном і Берліном з цього питання велися в умовах суворої секретності, і при цьому влада ФРН наполягала на тому, щоб нові американські системи були розміщені саме на її території.

Кремль вже пообіцяв жорстко відповісти на плани США розмістити ракети у Німеччині. Посол Росії у Вашінґтоні Анатолій Антонов заявив, що плани США несуть пряму загрозу міжнародній безпеці та стратегічній стабільності. За його словами, ці об'єкти, які планується розміщувати у ФРН із 2026 року, будуть «у створі російських прицілів». «Російська толерантність до провокацій проти безпеки нашої країни є небезмежною. Це не брязкання зброєю, а проста логіка нормальної людини. Не треба бути військовим фахівцем, щоб розуміти всі можливі наслідки перегонів ракетних озброєнь у Європі», – написав Антонов у Telegram-каналі російського посольства.