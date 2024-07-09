868-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві після російського удару 8 липня завершено, повідомили в ДСНС та в КМВА. Загалом загинуло 34 особи, з них 5 дітей, 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 людей вдалося врятувати.

10:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних (6 ракет), 61 авіаційний удар (98 КАБ) та 1009 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4366 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі 98 з РСЗВ. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Липці, Покаляне, Глибоке, Малі Проходи, Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Мирноград, Рівнопіль, Урожайне, Відрадне, Макарівка, Калинове, Іванівське, Вовче, Желанне, Успенівка, Новоселівка Перша, Костянтинівка, Велика Новосілка, Донецької області; Роботине на Запоріжжі та Тягинка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему, два засоби ППО та 16 районів зосередження особового складу ворога. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці. На Куп’янському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Григорівки та Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Північне, Південне, Торецьк та Нью-йорк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив 10 штурмів наших позицій біля Водяного та Урожайного Донецької області. На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали п’ять атак противника в напрямку Гуляйполя. Ситуація контрольована. На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області. На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога на лівобережжі. Втрат позицій не допущено. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, три засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та 15 одиниць спеціальної техніки.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

239,4% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

90,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

337,8% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

490,3% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

62,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 США, Нідерланди, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові системи ППО, включно з батареями Patriot, спільно заявили президент США Джозеф Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент Румунії Клаус Йоганніс та президент України Володимир Зеленський:

"Сьогодні ми оголошуємо, що колективно надамо Україні додаткові стратегічні системи ППО, зокрема додаткові батареї "Patriot", подаровані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією; компоненти Patriot, подаровані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot; і додаткову систему SAMP-T, подаровану Італією. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з урядом України, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над тим, щоб цього року оголосити про додаткові стратегічні системи ППО для України."

09:35 РФ у ніч на середу здійснила атаку по енергетичному об'єкту в Рівненській області, повідомили в Укренерго. Попри це графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним.

09:20 У ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда - Крим.

В результаті бойової роботи збито 14 «шахедів» (70%) у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

За минулі сім днів було збито 103 із 114 (90%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі відчутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 9 липня виступили зі спільною заявою про зміцнення взаємовигідного політичного, економічного, енергетичного та військово-технічного співробітництва між Росією та Індією.

• Путін активізує зусилля зі зміцнення російських відносин із незахідними країнами за допомогою індивідуальних звернень, хоча, ймовірно, він підкреслює російсько-індійську співпрацю в Шанхайській організації співробітництва і БРІКС як частину ширших російських зусиль зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки", використовуючи існуючі євразійські багатосторонні організації.

• Моді мовчки підтримав брехливий наратив Кремля про те, що Росія зацікавлена у мирному врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів, ймовірно, в обмін на поглиблення економічної, енергетичної та технологічної співпраці з Росією.

• Путін під час приватної вечері з Моді в Ново-Огарьово Московської області 8 липня, ймовірно, пообіцяв повернути індійських добровольців, які воюють в Україні,.

• Деякі неназвані урядовці США, схоже, вважають, що Україні не потрібно звільняти свої окуповані землі і людей, щоб виграти війну, незважаючи на нещодавні чіткі заяви Путіна про те, що Росія не погодиться на припинення вогню на будь-яких умовах, окрім капітуляції України, і не відмовиться від своїх цілей повного знищення всієї української держави, а не лише тих територій, які вона наразі окупує.

• Кілька незалежних розслідувань, у тому числі проведене Моніторинговою місією Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, дійшли висновку, що 8 липня російська ракета влучила в київську дитячу лікарню "Охматдит", незважаючи на постійні офіційні заперечення та відволікання з боку Росії.

• У ніч з 8 на 9 липня українські війська завдали низку ударів безпілотниками по російських об'єктах енергетичної та військової інфраструктури в Бєлгородській, Курській, Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях.

• Путін призначив нових військових прокурорів 8 липня, ймовірно, на підтримку поточних, довгострокових російських військових реформ.

• Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкян підтвердив незмінну готовність Ірану до всебічного стратегічного партнерства з Росією, підкресливши, що Іран продовжить підтримувати Росію навіть за нової президентської адміністрації.

• Міністерство юстиції США 9 липня оприлюднило письмові свідчення щодо кількох сотень акаунтів X (колишній Twitter) і доменних імен, які використовуються російськими державними ЗМІ та службами безпеки для управління ботофермою, що має на меті поширення дезінформації в США та за кордоном.

• Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування на південний схід від Часів Яру, поблизу Авдіївки, та на південний захід від Донецька, а українські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова.

• Прем'єр-міністр Росії Мішустін 8 липня підписав указ про відновлення Саратовського вищого артилерійського командного училища, що, ймовірно, є частиною поточних зусиль з підготовки кадрів російських офіцерів.

• Російська влада продовжує розгортати контингенти Росгвардії в окупованій Україні для виконання правоохоронних функцій.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: