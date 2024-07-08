Сі Цзіньпін та Віктор Орбан зустрілися у Пекіні.

Головна тема їхніх перемовин – примирення Росії й України.

 

 

У Пекіні відбулася зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна та прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомило китайське інформаційне агентство «Сіньхуа».

 

Китайський лідер заявив про необхідність створення умов для діалогу між Росією та Україною. «Міжнародній спільноті слід створити умови для прямого діалогу між Росією та Україною і сприяти цьому. Усі сторони зацікавлені в тому, щоб знайти політичне рішення якнайшвидшого припинення вогню. Китай активно просуває ідею переговорів і підтримує будь-які зусилля, які б призвели до врегулювання кризи», – зазначив Сі Цзіньпін.

 

Він подякував угорському гостеві «за зусилля, спрямовані на це». Орбан зі свого боку наголосив, що «Китай не тільки прагне миру в турбулентній міжнародній ситуації, а й виступає з низкою конструктивних ідей, проявляючи себе як стабілізуючу силу».

 

Нагадаємо, що прем'єр Угорщини другого липня вперше з початку повномасштабної російсько-української війни побував у Києві. Там він запропонував Президентові Володимирові Зеленському розглянути можливість тимчасового припинення вогню. Виступаючи на спільній пресконференції з Зеленським, Орбан зазначив, що Будапешт цінує ініціативи Києва, спрямовані на досягнення миру, але вважає, що їхня реалізація потребуватиме багато часу. «Тому я попросив пана Президента подумати про те, чи не можна вчинити трохи інакше: припинити вогонь, а потім вести переговори з Росією, адже припинення вогню прискорило б темпи цих переговорів», – заявив угорський політик. Проте Зеленський відкинув цю пропозицію Орбана.

 

Вже п’ятого липня Віктор Орбан прибув з неоголошеним візитом до Москви. Там він зустрівся з російським диктатором Путіним, після чого дійшов висновку, що позиції української та російської сторін щодо припинення війни «вкрай далекі одна від одної».

 

Стало також відомо, що після Пекіна Орбан подасться до Вашінґтона. «Наступна станція – Вашінґтон», – написав пан Орбан в Instagram. Подробиці його візиту поки що невідомі.

08.07.2024

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