Група конґресменів-демократів виступила за вихід Байдена з перегонів.

Тим часом до Конґресу запрошено лікаря Байдена, аби він розповів про здоров’я президента США.

Декілька впливових демократів у Палаті представників США заявили лідерові демократичної меншості Гакіму Джефрісу (Hakeem Jeffries) під час телефонної наради в неділю, сьомого липня, що президентові Джо Байдену необхідно відмовитися від участі у передвиборчій кампанії 2024 року. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на джерела, обізнані з ситуацією.

«Під час телефонної розмови було висловлено глибоке занепокоєння потенційними збитками для Демократичної партії і тим, що це ставить під загрозу шанси партії повернути більшість у Палаті представників», – зазначає телеканал. За словами одного з джерел, кількість законодавців, які прямо заявили, що Байден не повинен бути кандидатом від Демократичної партії, була більшою, ніж кількість тих, хто висловився за те, щоб він залишився.

Серед тих, хто виступив проти Байдена як кандидата, були Марк Такано (Mark Takano), Адам Сміт (Adam Smith), Джим Гаймс (Jim Himes), Джо Морелл (Joe Morelle), Джері Надлер (Jerry Nadler) і Сьюзан Вайлд (Susan Wild). Представники Демократичної партії Максін Вотерс (Maxine Waters) та Боббі Скотт (Bobby Scott) висловилися на підтримку Байдена, заявили джерела.

Як повідомив один зі співрозмовників телеканалу, загалом визнано, що було б краще, якби кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. При цьому, як зазначають джерела, Джефріс не поділився своєю позицією щодо того, чи слід Байдену продовжувати балотуватися на переобрання. Очікується, що до зборів Демократичної партії у вівторок, дев’ятого липня, не буде ухвалено жодних рішень щодо проведення зустрічі в Білому домі або надсилання листа Байдену.

На цей момент лише п’ятеро законодавців-демократів публічно закликали Байдена зрезиґнувати з участі в президентських перегонах: Ллойд Доґґетт (Lloyd Doggett), Сет Моултон (Seth Moulton), Рауль Ґріхальва (Raúl Grijalva), Енджі Крейґ (Angie Craig ) і Майк Квіґлі (Mike Quigley).

За інформацією CNN, Гакім Джефріс вирішив провести цю телефонну нараду перед поновленням роботи Палати представників після літніх канікул, щоб дізнатися про настрої своїх однопартійців після провальних для Байдена червневих теледебатів.

Тим часом голова комітету з нагляду Палати представників Конґресу США республіканець Джеймс Комер (James Comer) попросив лікаря президента Джо Байдена з'явитися для надання свідчень про медичне обстеження американського лідера. Про це повідомляє телеканал NBC News. «Ви неодноразово відхиляли більшість запитів ЗМІ на інтерв'ю, і тепер комітет звертається до Вас з проханням дати відповіді щодо вашої незалежності через суперечливі повідомлення, які надходять з Білого дому щодо здатності президента виконувати свою роботу», – йдеться у листі Комера.