866-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Вночі росіяни атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування: чотирма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області РФ) та 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків – Курська область РФ, ТОТ Криму).
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 (75%) у Житомирській та Черкаській областях.
09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткненння.
За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 80 авіаційних ударів, задіявши 111 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 110 - із використанням реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Білий Колодязь та Вовчанськ Харківської області; Лисичне, Новоселівка Перша, Торецьк, Нью-Йорк, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Іванівка, Вовче та Гродівка Донецької області.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.
За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 авіаударів по живій силі противника, уразили один пункт управління, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу та ОВТ окупантів, одну станцію зв’язку Р-441 «Ливень» та одну радіолокаційну станцію «Противник-ГЕ».
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак Су-25, одну крилату ракету, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.
На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Північного та Торецька.
На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.
На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.
На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч з 6 на 7 липня українські війська завдали удару з безпілотника по російському складу боєприпасів у Сергіївці Воронезької області.
• Супутникові знімки підтверджують, що наприкінці червня 2024 року ВПС України здійснили успішний удар по командному пункту російського полку в Бєлгородській області, ймовірно, з озброєння, наданого Заходом, що ще раз демонструє, як Україна може зірвати російські наступальні операції, якщо Захід продовжить скасовувати обмеження на використання Україною наданого Заходом озброєння для ураження військових цілей в Росії.
• Українські оператори безпілотників, схоже, покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі, і ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах.
• Чеченський спецназ "Ахмат", ймовірно, змусив російського мілблогера публічно вибачитися після того, як він розкритикував сили "Ахмата" — показовий приклад непрофесіоналізму російських військових.
• Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Часова Яру та Торецька, а українські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова.
• Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки і підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла приблизно 42 відсотки російських танків з довоєнних місць зберігання під відкритим небом.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
08.07.2024
Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках.
Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши дві ракети, та 68 авіаційних ударів, задіявши 90 КАБів. Крім цього, росіяни використали для ураження 362 дрони-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог три рази проводив штурми неподалік населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора.
На Куп’янському напрямку противник 10 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Шість атак противника успішно відбито, ще чотири бої продовжуються.
Протягом доби ворог наростив зусилля на Лиманському напрямку. Окупанти сьогодні атакували 14 разів неподалік Невського, Греківки, Макіївки та Тернів. Силами оборони України було відбито 12 атак, ще дві тривають. Втрати російських окупантів уточнюються.
На Сіверському напрямку ворог два рази намагався просунутися в районі Верхньокам’янського. Всі зусилля потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.
На Краматорському напрямку відбулося чотири безуспішних атаки противника. Українські захисники впевнено зірвали плани росіян неподалік Калинівки, Григорівки та Часового Яру.
Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби окупанти 45 разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 273 окупанти, 91 з них безповоротно, знищено одну БМП-1, літак Су-25, два ворожі автомобілі. Крім цього, пошкоджено ще дві гаубиці, один танк і одну БМП-2.
На Курахівському напрямку ворог 17 разів безуспішно атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.
Противник зазнав невдачі на Времівському напрямку. Росіяни здійснили вісім безуспішних наступальних дій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.
На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити наші підрозділи із займаних позицій також зазнали невдачі.
Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо варто відзначити воїнів 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які мужньо тримають позиції та вміло відбивають ворожі атаки.