865-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:10 За минулий тиждень, з 1 по 7 липня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1095 російських атак (позаминулого тижня – 1037), при цьому знищено 8290 одиниць особового складу (позаминулого – 8340): у середньому 7,6 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 8,0).

Найбільше атак вже дев'ятий тиждень поспіль було на Покровському напрямку – 303 (позаминулого тижня – 275).

16:25 Орбан побував на неформальному саміті Організації тюркських держав, пише The Budapest Times. Зазначається, що до спостерігачів ОТД належить невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру. За словами високого представника ЄУ з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, Угорщина не отримувала жодного мандата від Ради ЄУ на просування відносин з цією організацією.

"Європейська Унія відкидає спроби Організації тюркських держав легітимізувати турецько-кіпрське сепаратистське утворення, так звану Турецьку Республіку Північного Кіпру, яка не визнана на міжнародному рівні, як спостерігача в Організації тюркських держав."

15:40 Зенітники 110-ої окремої механізованої бригади імені Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині, повідомили в ОСУВ "Хортиця".

14:55 Американські союзники побоюються, що Байден не здатен перемогти Трампа, пише Politico. Дипломати та світові лідери здебільшого підтримують переобрання Байдена і вважають, що повернення Трампа на посаду президента завдасть шкоди НАТО і підірве воєнні зусилля в Україні. Але вони з тривогою відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах і побоюються, що Байден може виявитися занадто слабким, щоб перемогти Трампа й очолити світову наддержаву.

14:10 Безпілотники СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела. Зазначається, що на 9 тисячах квадратних метрів приміщення росіяни зберігали ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", боєприпаси для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї.

13:25 У Франції проходить голосування у другому турі дострокових парламентських виборів. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців; перемагає кандидат з найбільшою кількістю голосів.

12:40 Пасажиропотік на кордоні збільшився, зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону:

"За літній період, починаючи з червня, поступово пасажиропотік зростає, збільшується. І якщо у весняні місяці він коливався на рівні 80–85 тисяч на добу в обох напрямках, то зараз у будні пасажиропотік тримається на рівні 110–120 тисяч осіб за добу, у вихідні може досягати 130 тисяч осіб на добу, які перетинають кордон в обох напрямках, але перевага йде на виїзд з України".

12:10 Станом на 6 липня свої військово-облікові дані оновили через "Резерв+" вже 2,3 млн громадян України, заявив речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. 1,5 млн з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ.

11:40 Вчорашній рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• За повідомленнями російських незалежних ЗМІ, 4 липня 2024 року на вимогу російського регулятора зв'язку роскомнагляду з російської версії App Store було видалено кілька додатків для віртуальних приватних мереж (VPN). Це сталося після попередніх видалень VPN-додатків у 2022 і 2023 роках. Роскомнагляд отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду в березні 2024 року. Роскомнагляд обґрунтував заборону тим, що додатки містять "контент, заборонений в Росії". Це майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських і міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами. • Окремо, також 4 липня, російські ЗМІ повідомили, що ФСБ Росії зажадала від російських телекомунікаційних операторів припинити надання послуг телефонії через інтернет-протокол (VoIP). VoIP все більше стає міжнародним галузевим стандартом завдяки своїй широкосмуговій ефективності та можливості інтегрувати телефонію в єдину систему комунікацій разом з електронною поштою та відеоконференціями. Неправдоподібне офіційне обґрунтування ФСБ полягає в тому, що цей захід має на меті зменшити випадки шахрайства. Насправді дуже ймовірно, що він має на меті підвищити здатність російської влади контролювати й обмежувати комунікації приватних громадян і юридичних осіб. • Ці два заходи відповідають зусиллям Росії контролювати внутрішнє інформаційне середовище та обмежити доступ громадян до інформації, яка не відповідає урядовим наративам. Ці зусилля тривають вже давно. У 2019 році Росія провела навчання з метою тимчасового відключення російського доступу до інтернету і того ж року ухвалила закон "Про суверенний інтернет". Однак ці зусилля значно прискорилися після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли більшість незалежних ЗМІ були закриті або змушені виїхати за кордон, а можливості громадян отримати доступ до іноземних ЗМІ стали ще більш драконівськими. Ефект цих обмежень ще належить побачити, оскільки освічені росіяни в містах продовжують знаходити винахідливі способи обійти ці заходи.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 130 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 83 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії вже діяли з 00:00 до 07:00, повторне їхнє застосування планується з 15:00 до 24:00, повідомили в Міненерго.

10:35 Вчора у денні години через сонячну погоду для недопущення перевантаження мереж обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ в західних регіонах України, повідомили в Міненерго. У південних та західних регіонах погодинні обмеження не застосовувалися до 18 години, у Харківській ж області після обстрілу для недопущення перевантаження мережі протягом кількох годин застосовувалися аварійні відключення.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

238,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

90,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

335,1% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

486,6% артилерійських систем (з них 11,0% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

62,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13 ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області РФ. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито всі 13 шахедів у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

За минулі сім днів було збито 94 із 99 (95%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетні удари (із застосуванням двох ракет), 58 авіаційних ударів (задіяв 76 КАБів), здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів, 138 з них – із реактивних систем залпового вогню, застосував 1041 дрон-камікадзе. Також противник завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори Харківської області; Часів Яр, Юр’ївка, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоселівка Перша, Вовче, Воздвиженка, Семенівка, Михайлівка, Мемрик, Іллінка, Піщане, Григорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлізаветівка, Костянтинопільське, Ганнівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області; Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 20 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку агресор досить активний – вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами. На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Юр’ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки наших позицій в районі Водяного Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Роботиного та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Загарбники проводили п’ять атак, успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу. За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс “Бук” , пункт управління БпЛА, 22 райони зосередження особового складу та ОВТ. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також наші воїни знешкодили 2 танки, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 53 БпЛА ОТР, одну крилату ракету, 50 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі відсутні, в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника у припиненні війни в Україні, незважаючи на те, що Путін відмовляється від посередництва або серйозних переговорів. Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори в рамках своїх загальних зусиль, спрямованих на підрив європейської підтримки України.

• Заклики Орбана та інших до переговорів і мирна формула України – це різні зусилля з різними цілями, і Путін продемонстрував, що він не зацікавлений у будь-яких угодах, окрім капітуляції України.

• У ніч з 5 на 6 липня українські війська завдали удар безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури в Краснодарському краї.

• Іран оголосив 6 липня, що 4 липня Іран і Росія підписали банківську угоду, яка дозволяє Росії й Ірану торгувати в російських рублях та іранських ріалах.

• Російський уряд продовжує докладати зусиль, щоб ізолювати російський народ від матеріалів, які, на його думку, суперечать державним інтересам та ідеології.

• Російські регіони продовжують збільшувати грошові стимули для набору солдатів-контрактників.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: