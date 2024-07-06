864-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вчора провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, у ході якої, зокрема, запевнив останнього у непохитній підтримці України з боку Британії.

11:10 Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сером Кіром Стармером у день призначення його новим прем'єр-міністром Великої Британії, під час якої вони скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили підготовку "безпрецедентної 100-річної угоди" між двома країнами. Володимир Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах і подякував за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 106 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 210 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів анонсовано з 00:00 до 24:00, однак завдяки зменшенню споживання у вихідний день та активній роботі СЕС наразі з 10 до 15 години обмеження не застосовуватимуться, повідомили в Міненерго.

10:25 Вчора Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Це дозволило частково покривати дефіцит потужностей, що виник внаслідок масованих російських атак по енергосистемі, повідомили в Міненерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

238,6% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

90,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

334,2% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

485,3% артилерійських систем (з них 11,8% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

62,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів (із застосуванням дванадцяти ракет), 55 авіаційних ударів (задіяв 72 КАБи), здійснив понад три тисячі обстрілів, 105 з них – із реактивних систем залпового вогню. У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27 ударними БпЛА типу «Shahed» із ТОТ українського Криму та Курської області (рф). Цієї ночі захисники неба уразили 24 шахеди у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Вчора противник завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Вовчанськ, Руська Лозова, Глибоке, Курилівка, Степова Новоселівка, Ківшарівка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Миколаївка, Вовче, Новоселівка Перша, Костянтинівка, Максимільянівка Донецької області; Гуляйполе Запорізької області. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 21 атаці окупантів у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку агресор досить активний – вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами. На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив сім атак наших позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атак російських загарбників успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу. За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили дві артсистеми, склад боєприпасів, станцію РЕБ, шість районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1260 осіб. Також наші воїни знешкодили 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 58 БпЛА ОТР, дев'ять ракет, 76 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

09:15 Вночі росіяни завдали удару 27 ударними БпЛА типу «Shahed» із ТОТ українського Криму та Курської області РФ. Цієї ночі захисники неба вразили 24 шахеди (86%) у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

За минулі сім днів було збито 81 із 86 (94%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:00 у Чорному морі російські кораблі відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів і висловив свою прихильність до "остаточного" завершення війни, що дозволить досягти його мети – знищення української державності.

• Путін вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і воєнної капітуляції України перед будь-якими переговорами про кінцевий результат війни.

• Українські контрнаступальні операції, які звільняють оперативно важливу територію, залишаються найефективнішим способом підірвати довіру Путіна до бажаного кінцевого результату його агресивної війни проти України та його прихильність до нього.

• Відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню суперечить попереднім спробам Кремля покласти тягар переговорів на Захід і Україну.

• Путін намагався представити Орбана як представника ЄС, який може говорити від імені ЄС – твердження, яке офіційні особи ЄС однозначно заперечили.

• Нещодавні внутрішні опитування в Росії свідчать про те, що інформаційні операції Кремля впливають на внутрішню підтримку війни в Україні. Вони показують, що росіяни, які критикують ведення війни в Україні, все ще підтримують війну через патріотизм і безправ'я. Багато хто з російських "непротивників" війни висловлює критику, яка збігається з критикою російських ультранаціоналістичних мілблогерів, але їм бракує пильної уваги ультранаціоналістів до війни і бажання політичних змін на підтримку російських воєнних цілей.

• Українські війська 4 і 5 липня провели успішні удари з безпілотників і ракет по цілях у Тамбовській, Ростовській областях і Краснодарському краї.

• Представники міністерства оборони Росії продовжують стверджувати, що надають належну медичну допомогу й іншу підтримку російським солдатам, які воювали в Україні, незважаючи на постійну критику того, що російське військове командування відправляє поранених солдатів воювати на фронті.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: