Лейбористська партія впевнено перемогла на виборах.

Лейбористи не були при владі у Великій Британії вже 14 років.

 

 

У Великій Британії опозиційна Лейбористська партія впевнено перемогла на парламентських виборах. Про це повідомляє телеканал SkyNews. Лейбористи отримали абсолютну більшість місць на виборах до нижньої палати парламенту – Палати громад. Консервативна ж партія, яка перебуває при владі, зазнала нищівної поразки

 

За результатами попереднього підрахунку бюлетенів лейбористи на ранок п'ятниці, 5 липня, отримують 409 із 650 депутатських мандатів (для абсолютної більшості необхідно 326). Таким чином вони покращили свої позиції аж на 212 мандатів у порівнянні з результатами виборів 2019 року.

 

Консервативній партії на чолі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком дісталося лише 120 місць. Таким чином вона втратила аж 249 мандатів. Це найгірший показник консерваторів за сто минулих років.

 

 

Третіми до електорального фінішу дійшли ліберал-демократи, які здобули 71 місце, додавши таким чином до свого активу 60 мандатів. На четвертому місці – Шотландська національна партія, яка цього разу здобула лише дев’ять мандатів, втративши аж 36. На п’ятому місці опинилася правопопулістська партія  Reform UK на чолі з одіозним прихильником Росії Найджелом Фараджом (Nigel Farage) – 4 місця. Це перший захід партії в парламент. Стільки ж місць здобули й британські «зелені».

 

Результат парламентських виборів у Великій Британії означає, що новим прем'єр-міністром країни стане лідер лейбористів 61-річний Кір Стармер (Keir Starmer). Чинний прем'єр Сунак визнав поразку і привітав переможця. «Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серу Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Сьогодні влада перейде з рук в руки мирним і впорядкованим шляхом з доброї волі обох сторін», – сказав він, додавши, що він бере на себе відповідальність за поразку своєї партії.

05.07.2024

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