863-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:10 Латвія у липні передасть Україні понад 2500 дронів, повідомили у Міністерстві оборони Латвії. Зазначається, що загальна вартість безпілотників складає близько 4 млн євро.

14:35 Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії, повідомляє BBC. Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.

14:00 До України привезли третій комплекс протиповітряної оборони Patriot з Німеччини, повідомив посол Німеччини Мартін Єгер. Посол додав, що український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим ЗРК в Німеччині.

13:25 Орбан прибув до Москви в рамках "миротворчого" візиту, повідомляє пресслужба угорського прем'єра. Раніше глава дипломатії ЄУ Жозеп Боррель наголосив, що візит Орбана до Москви відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

12:50 Міністр оборони Британії Грант Шаппс втратив місце в парламенті, пише Reuters. Міністр зазнав поразки від лейбориста Ендрю Левіна у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії. Зазначається, що Шаппс є найвищим членом кабінету міністрів від консерваторів, який зазнав поразки.

12:15 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом Альянсу в найближчі 10 років. Генсек наголосив, що чим сильнішою буде підтримка Заходу, тим швидше війна може закінчитися.

11:40 В Росії вперше за пів року зафіксовано помітне зростання кількості прихильників мирних переговорів між Росією та Україною, свідчать результати опитування "Левада-центру". Наприкінці червня на підтримку мирних переговорів висловилися 58% респондентів, 37% вважають, що потрібно продовжувати воєнні дії. Про необхідність переговорів частіше за інших заявляють жінки (64%), молоді росіяни (66% у віці від 18 до 24 років), бідні (64%), мешканці сіл (65%). Про продовження війни – чоловіки (47%), старші респонденти (40%), більш забезпечені (40%), жителі Москви (56%).

11:20 Сьогодні з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі, повідомили в Укренерго. Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 112 населених пунктів на території 13 областей України, підтверджено ураження 157 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів електроенергії застосовуються з 00:00 до 24:00, з 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, в інші години доби – 3 черги, повідомили в Укренерго.

10:30 Через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей, минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини, повідомили в Міненерго.

10:25 Внаслідок негоди на ранок залишаються знеструмленими 45 населених пунктів у 4 областях, повідомили в Міненерго. У Київській області – 20 населених пунктів, у Чернігівській – 18, у Кіровоградській – 5, у Дніпропетровській області – 2.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

238,3% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

90,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

333,0% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

483,1% артилерійських систем (з них 11,4% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

62,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 В результаті спецоперації української розвідки вчора вранці один із дронів-камікадзе уразив російський Тамбовський пороховий завод в Котовську за 375 км від українсько-російського кордону. Наслідки влучання, ступінь ураження й інформація про втрати ворога уточнюються. Тамбовський пороховий завод – одне з найбільших підприємств Росії, де виробляють боєприпаси та порох для стрілецької зброї. Безпілотники ГУР МОУ вже двічі атакували Тамбовський пороховий завод: в листопаді 2023 року, а також у січні 2024-го, коли один із дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів.

09:35 Вночі російські війська атакували Україну 32 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито всі 32 шахеди у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

За минулі сім днів було збито 68 із 69 (99%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетних удар із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяв 111 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 115 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів зокрема в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Глушківка, Синькове Харківської області; Дробишеве, Лиман, Григорівка, Сіверськ, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Свиридонівка, Іванівка, Вовче, Уманське, Красногорівка, Петрівка, Селидове, Іллінка та Вишневе Донецької області; Дар’ївка, Тягинка, Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також ворог втратив десять танків, 11 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі та п’ять одиниць спеціальної техніки. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу – чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 штурмових дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулося два бойові зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

09:05 Станом на 06:30 в Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Путін прямо відкинув участь Росії в будь-яких змістовних переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи "незворотної демілітаризації" України як передумови для будь-якої угоди про припинення вогню. Таким чином, Путін вимагає від України фактичної капітуляції перед будь-яким припиненням вогню.

• Як повідомляється, співробітники ФСБ Росії 3 липня затримали командира 83-ої гвардійської десантно-штурмової бригади полковника Горділова за звинуваченням у шахрайстві після повідомлень про значні втрати бригади на харківському напрямку в червні 2024 року.

• Путін підтримав зусилля Шанхайської організації співробітництва щодо розширення своєї присутності в Центральній Азії і, ймовірно, буде використовувати посилення присутності ШОС як один із важелів для розширення російського впливу в регіоні.

• Міністерство оборони США 3 липня оголосило про закупівлю перехоплювачів протиповітряної оборони американського виробництва на суму 2,2 мільярда доларів і про надання Україні пакета допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

• Під час наради в міністерстві оборони Росії щодо комплектування російської армії солдатами-контрактниками 4 липня заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв заявив, що протягом перших шести місяців 2024 року контракти на військову службу підписали близько 190 000 росіян.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: