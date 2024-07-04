Білорусь долучилася до Шанхайської організації співпраці.

На думку експертів, Білорусь у ШОС радше буде не повноправним суб’єктом.

 

 

Білорусь стала повноправним учасником Шанхайської організації співпраці (ШОС). Про це повідомив телеканал Belsat. Це відбулося в четвер, четвертого липня, на саміті ШОС в Астані. Захід власне й розпочався з церемонії підписання документів про прийняття Білорусі до об'єднання.

 

«Білорусь виконала необхідні процедури на шляху до повноправного членства в Шанхайській організації співпраці. Якщо немає заперечень, пропоную розпочати засідання з церемонії підписання документів про прийняття Республіки до складу держав – членів ШОС», – заявив господар зустрічі, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Відтак країна формально стала повноправним десятим членом організації. Аналогічний статус мають Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

 

«ШОС для Білорусі – не просто міжнародна організація. Це стратегічна перспектива. Насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній взаємодії, розвитку транспортно-логістичної, інформаційно-комунікаційної та іншої інфраструктури», – прокоментував Лукашенко новий статус Білорусі.

 

Міжнародний аналітик Артур Харитонов у коментарі для Belsat розповів, яку особисту вигоду планує отримати Лукашенко від участі в організації: «Він розглядає свою участь в автократичних системах, спільнотах як можливість більше красти, більше з ними взаємодіяти, отримувати подарунки. Але тут питання вже в тому, що його не питають, чого він хоче. Йому наказують. Він уже не є суб'єктом».

 

Шанхайська організація співпраці була створена 2001 року в Шанхаї. Головні задекларовані цілі організація – зміцнення довіри між країнами-учасницями, розвиток у торговельно-економічній, науково-технічній та культурній галузях. Білорусь подала заявку на вступ до ШОС у 2022 році.

04.07.2024

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