861-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:50 Більшість європейців підтримують збільшення військової підтримки для України, з 13 країн, де проводилось опитування тільки в трьох країнах (Болгарії, Греції та Італії) більшість проти.

13:25 Союзники НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року, пише Reuters. Лідери країн альянсу підпишуть це зобов'язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні.

12:50 Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду на 2,2 млрд доларів за програмою на 2023-2027 роки обсягом майже 16 млрд доларів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

12:15 Кількість загиблих внаслідок ранішнього російського ракетного удару по Дніпрі зросла до чотирьох людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 27 людей постраждали.

12:00 Вранці росіяни завдали удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей: крилату ракету «Іскандер-К» (33%); чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (100%); п'ять ударних БпЛА типу «Shahed» (100%) та БпЛА ОТР «Орлан-10».

За минулі сім днів було збито всі 38 запущені по Україні БПЛА.

11:35 У Дніпрі внаслідок ранішнього російського обстрілу троє людей загинули, 18 постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

11:20 Сьогодні з 13:00 до кінця доби обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень, повідомили в Укренерго. До цього у всіх регіонах діятимуть 2 черги графіків погодинних відключень. Сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 122 населені пункти на території 11 областей України, підтверджено ураження 202 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів електроенергії застосовуються з 00:00 до 24:00, попередили в Міненерго.

10:35 Вчора для часткового покриття дефіциту електроенергії з 20:00 до 23:00 Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини, повідомили в Міненерго.

10:30 Через негоду на 08:00 залишався знеструмленим 191 населений пункт, повідомили в Міненерго. З них 161 населений пункт – у Хмельницькій області, 20 – в Івано-Франківській, 6 – у Чернівецькій, 4 населені пункти – у Житомирській області.

10:15 Америка дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, відповів помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слуханнях в комітеті Палати представників з міжнародних відносин на обурення конгресмена-республіканця Томаса Кіна, який заявив, що політика адміністрації Джо Байдена щодо ударів по території РФ змінилася лише після наступу РФ на Харківському напрямку, але й тоді вони вдались "до напівзаходів".

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

237,7% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

89,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

330,8% автомобільної техніки (з них 6,4% за минулий тиждень),

479,3% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

62,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетні удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (задіяв 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них – із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок, Синьківка Харківської області; Райгородок, Спірне, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Катеринівка та Одрадне Донецької області; Марфопіль на Запоріжжі; Інгулець, Миколаївка і Токарівка Херсонської області. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу становила 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки – там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 18 атакам окупантів у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку агресор значно активізувався – вчинив 32 атаки, зокрема у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки – провів там понад половину своїх атак. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу. За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ. У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також знищено і пошкоджено 16 танків, 17 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 27 БпЛА ОТР, ракету, 63 автомобіля та 12 одиниць спеціальної техніки.

09:25 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Взаємозв'язок між поточними російськими наступальними операціями на Часовоярському, Торецькому й Авдіївському напрямках вказує на те, що російське воєнне командування, можливо, має намір використати поточний наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування в районі Часова Яру або Авдіївки. Російські підготовчі дії, які можуть підтримати кілька майбутніх планів на різних напрямках, свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і передбачення, ніж російське командування виявилося здатним здійснити до цього часу у війні з початку 2022 року. Здатність цього оперативного планування втілитися в життя, однак, буде обмежена загальним низьким рівнем тактичних можливостей російських військ, які зараз воюють у цих районах.

• Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, використав свій неоголошений візит до Києва 2 липня, щоб позиціонувати себе як миротворця після того, як 1 липня Угорщина почала головувати в Раді ЄУ, але зусилля Орбана навряд чи призведуть до встановлення міцного миру в Україні.

• Кремль веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з Росією на російських умовах, і будь-які російські, західні чи інші зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Україну в необхідності передчасних переговорів з Росією, лише послаблять Україну і сприятимуть подальшій російській агресії як в Україні, так і за її межами.

• Декілька депутатів державної думи Росії запропонували законопроєкт, який передбачає виключення значної кількості етнічних груп з російської програми переселення "співвітчизників", що підриває зусилля Кремля використовувати "співвітчизників за кордоном" для компенсації дефіциту робочої сили в Росії та створює інформаційні умови для виправдання потенційних гібридних операцій проти інших країн, де проживає російське та російськомовне населення.

• Українські сили завдали удару по складу боєприпасів на російській військовій базі в окупованому Криму 1 липня, де, за повідомленнями, зберігалися безпілотники "Шахед".

• Росія може активізувати свої зусилля з ведення розвідки і порушення комунікацій у підводному і повітряному просторі поблизу країн НАТО.

• Російська влада, схоже, публічно зосереджується на розгоні бійцівських клубів і обмеженні носіння нікабу, щоб показати, що вона адекватно бореться з терористичними загрозами на Північному Кавказі замість того, щоб розв'язувати системні проблеми ісламістського екстремізму в регіоні.

• Путін 2 липня підписав указ про присвоєння 999-й російській авіабазі в Канті, Киргизстан, почесного звання "гвардійської" за "масовий героїзм і відвагу".

• За повідомленнями, Росія вербує жінок з російських виправних колоній для участі в бойових діях в Україні, і деякі з цих новобранок, як повідомляється, воюють на фронті.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: