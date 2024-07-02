Але без Євро

В контексті Конституції з повагою згадали Пилипа Орлика, в контексті вильоту з Чемпіонату Європи не сильно бештали Сергія Реброва. З державним святом і футбольною драмою конкурували не менш серйозні події. Огляд подій тижня в Україні.

Перспектива тижня

Увертюрою до робочого засідання Європейської ради для керівників України і ЄС стало підписання Спільних безпекових зобов’язань між Європейським Союзом і Україною. Автографи під документом поставили Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Щодо угоди в пресслужбі Зеленського особливо наголосили, що ці домовленості вперше закріплюють багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав – членів ЄС надавати Україні широку підтримку в усіх ключових сферах: військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж десяти років.

Скепсис викликає «консультаційний механізм у разі можливої майбутньої агресії», який організують протягом доби. Агресія вже є, «глибоке занепокоєння» всі вже чули, якщо і в майбутньому «механізм» працюватиме аналогічно, то сенсу від того не побільшає.

Прагматики до «протокольного» дійства додав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, на думку якого Угода про безпекові зобов’язання між Євросоюзом та Україною стане способом спрямування Україні прибутків від із заморожених активів РФ.

Проте події в Брюсселі запам’ятаються не офіціозом, а зустріччю Президента України і прем’єра Угорщини. Орбан сам підійшов до Зеленського та потис йому руку, після чого відбулася емоційна розмова. Про що саме говорили поважні люди, наразі невідомо, але в результаті скандальний угорець запланував приїхати до Києва.

Практика свідчить, що відвідини нашої країни дивним чином позитивно впливають на гостей із Заходу – особливо, коли вони чують сирену повітряної тривоги і якийсь час сидять у сховищі. Такий сценарій не виключений і у випадку з Орбаном.





Суди тижня

Якось дуже синхронно міжнародна Феміда оприлюднила два важливі вердикти. По-перше, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ексміністра оборони РФ Шойґу та начальника генштабу ЗС РФ Ґєрасімова. Палата попереднього впровадження суду визнала, що «Шойґу та Ґерасімов імовірно несуть відповідальність за воєнний злочин, що полягає у завданні ударів по цивільних об’єктах та у заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об’єктам та злочин проти людяності, що полягає у нелюдських діях. Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за ці злочини та за те, що вчинили ці діяння спільно та/або через інших осіб, віддали наказ про їхнє вчинення та/або не здійснювали належного контролю над силами, що перебувають під їх командуванням».

Жваво на цю новину відреагував Володимир Зеленський: «Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності, яке десятиліттями підживлювало її злочини. Відповідальність – це єдиний спосіб покласти їм край».

В РФ з приводу ордерів відгавкнулися в стилі «не лякайте їжака голим торсом», але в фігурантів, якими згадана Феміда цікавиться, хробак сумнівів гризе і нагадує про Слободана Мілошевича. Той також плював в сторону міжнародних юристів, а потім тихо вмер в нідерландській тюрмі.

По-друге, Європейський суд з прав людини визнав уряд РФ відповідальним за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з початку окупації в 2014 році. Зокрема суд визнав доведеними факти недотримання РФ численних прав особи, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, серед яких: право на життя; право не бути підданим тортурам; право на особисту свободу; право на свободу пересування; право приватної власності; свободу ЗМІ, мирних зібрань.

Вердикти ЄСПЛ переважно мають фінансові підсумки, тому можна очікувати, що одні росіяни грітимуть шконку в Гаазі, а інші платитимуть за рішенням суду.

Плани тижня

Дональд Трамп може тішитися тим, що розмазав по ковроліну Джо Байдена під час перших публічних дебатів – але для українців цікавіший план припинення війни в Україні у разі перемоги Трампа на президентських виборах. План охочому ще раз замешкати в Білому домі мільярдеру-шоумену представили його радники Кіт Келлогг і Фред Фляйц. Це авторитетні вояки і генерал-лейтенант у відставці Келлог, наприклад, ще у минулому році говорив, що ЗСУ потрібно надати всю необхідну зброю, щоб Путін зрозумів, що доля його армії в Україні є «під загрозою майже повного знищення».

Тепер Трампові радники кажуть, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори. Натомість Вашингтон попередить Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.

Сам Трамп на ці поради поки публічно не відреагував, але експлуатувати тему війни в Україні в ході кампанії буде обов’язково. Пасувало б, щоб Келлог згадав свої торішні думки про «повне знищення» і вклав їх в голову 45-му президенту США.





«Каклєта» тижня

В політиці існують персонажі, дивлячись на яких хочеться повірити в інопланетян, які такий організм викрадуть, поселять в зоопарку на Альдебарані, страшитимуть ним своїх дітей і решті людства вже не загрожуватимуть. Микола Тищенко – найкращий кандидат для такого експерименту.

Конкурувати в неадекватності з Тищенком міг би Ілля Кива, але він вже трохи далі, ніж Альдебаран. Тому зараз Микола Миколайович – №1 у рейтингу політичних фріків. Але якби тільки дуркуванням його життєдіяльність обмежилась. Тищенко в черговий раз поліз у відвертий кримінал і разом зі своїми охоронцями здійснив напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова. Генпрокурор повідомив нардепу про підозру за фактом незаконного позбавлення ексвійськового волі, Тищенкові вдягнули браслет, за допомогою якого відстежуватимуть його місцеперебування, і відправили на два місяці під домашній арешт.

Арешт виявився дуже умовним, бо після нього Колю Котлету спостерігали в закладах громадського харчування з ревізією харчових продуктів і алкогольних напоїв. Прикро, що і ця історія для Тищенка минеться без жертв і руйнувань, бо він саме та субстанція, яка не тоне. Тому залишаться сподіватися на інопланетян або на повторення сюжету з Кивою.