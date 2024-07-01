860-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

237,3% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

89,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

329,8% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

477,4% артилерійських систем (з них 10,8% за минулий тиждень),

100,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

62,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Сполучені Штати наразі не бачать ознак відправлення інженерних військ з Північної Кореї до Росії чи на окуповані території України, заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

09:45 Вже є всі необхідні дозволи на експорт з Нідерландів в Україну 24 винищувачів F-16, перші з них незабаром поставлять Україні, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, але з міркувань безпеки відмовилася уточнити, скільки літаків буде в першій поставці і коли вони прибудуть в Україну

09:40 Два джерела в Будапешті і одне в Києві повідомили, що угорський прем'єр Віктор Орбан нині зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише The Guardian.

09:30 Казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого в Києві раніше було скоєно замах, помер після тринадцяти днів у реанімації, повідомила його дружина.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі 7 ворожих кораблів, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Глава МВС Росії Колокольцев похвалився, що російська влада збільшила кількість затримань і судових переслідувань, пов'язаних з нелегальною міграцією в Росію, і закликав російський уряд посилити боротьбу з нелегальною міграцією.

• Росія 1 липня вперше з квітня 2023 року перебрала на ротаційній основі на себе місячне головування в Раді Безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю позицію як базу для проекції сили в міжнародній системі, як вона це робила раніше.

• Міністерство об'єднання Південної Кореї оголосило 1 липня, що північнокорейський державний телеканал "Корейське центральне телебачення" перейшов на трансляцію через російські супутники замість китайських, що, як повідомляється, вплинуло на здатність Південної Кореї моніторити північнокорейське державне телебачення.

• Угорщина 1 липня перебрала на себе піврічне ротаційне головування в Раді Європейського Союзу.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної, а російські війська - біля Авдіївки.

• У російському інформаційному просторі продовжують говорити про жорстоке поводження з пораненими та інвалідами в російських військах в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: