860-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
237,3% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),
89,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
329,8% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),
477,4% артилерійських систем (з них 10,8% за минулий тиждень),
100,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
62,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 Сполучені Штати наразі не бачать ознак відправлення інженерних військ з Північної Кореї до Росії чи на окуповані території України, заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
09:45 Вже є всі необхідні дозволи на експорт з Нідерландів в Україну 24 винищувачів F-16, перші з них незабаром поставлять Україні, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, але з міркувань безпеки відмовилася уточнити, скільки літаків буде в першій поставці і коли вони прибудуть в Україну
09:40 Два джерела в Будапешті і одне в Києві повідомили, що угорський прем'єр Віктор Орбан нині зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише The Guardian.
09:30 Казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого в Києві раніше було скоєно замах, помер після тринадцяти днів у реанімації, повідомила його дружина.
09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі 7 ворожих кораблів, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Глава МВС Росії Колокольцев похвалився, що російська влада збільшила кількість затримань і судових переслідувань, пов'язаних з нелегальною міграцією в Росію, і закликав російський уряд посилити боротьбу з нелегальною міграцією.
• Росія 1 липня вперше з квітня 2023 року перебрала на ротаційній основі на себе місячне головування в Раді Безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю позицію як базу для проекції сили в міжнародній системі, як вона це робила раніше.
• Міністерство об'єднання Південної Кореї оголосило 1 липня, що північнокорейський державний телеканал "Корейське центральне телебачення" перейшов на трансляцію через російські супутники замість китайських, що, як повідомляється, вплинуло на здатність Південної Кореї моніторити північнокорейське державне телебачення.
• Угорщина 1 липня перебрала на себе піврічне ротаційне головування в Раді Європейського Союзу.
• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної, а російські війська - біля Авдіївки.
• У російському інформаційному просторі продовжують говорити про жорстоке поводження з пораненими та інвалідами в російських військах в Україні.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
02.07.2024
Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів агресора та знищують його особовий склад і техніку.
Станом на 22:00 відбулося 161 бойове зіткнення.
Противник завдав чотири ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 33 авіаційні удари (зокрема, 50 КАБами) та 433 удари дронами-камікадзе, вчинив 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.
На Харківському напрямку російські окупанти 11 разів силкувалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.
17 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане і Стельмахівка. Неподалік Синьківки продовжуються три боєзіткнення.
На Лиманському напрямку російські війська вчиняли також 17 атакувальних спроб - поблизу Греківки, Невського і Макіївки. П’ять боїв тривають.
Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де зафіксовано 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень - Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам’янське. У районі останнього два бої продовжуються. Загарбники отримують гідну відсіч.
На Краматорському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах Нового та Кліщіївки. У Новому, на напрямку Часового Яру, одне боєзіткнення ще не закінчене.
На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривають.
Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.
Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби тут становлять: в особовому складі, безповоротні - 109 окупантів, санітарні - 181, ще декілька осіб узято в полон. Знищено один танк росіян, по одній БМП та МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі «Тигр», два авто й одне багі, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату. Серед пошкодженої техніки ворога - танк, гармата, 120-мм міномет і чотири авто.
На Курахівському напрямку загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, однак безуспішно.
На Времівському напрямку відбувалося вже 10 ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.
На Оріхівському напрямку зазнали невдачі дві атаки противника в бік Роботиного і Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян сьогодні успіху не мали.