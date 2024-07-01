«Національне об'єднання» впевнено перемагає на парламентських виборах у Франції.

Пропрезидентська коаліція «Разом» – на третьому місці.

 

 

У першому турі парламентських виборів у Франції, які відбулися 30 червня, на перше місце впевнено виходить правопопулістська партія «Національне об'єднання». Як повідомляє газета Le Monde, про це свідчать результати екзитполу, проведеного демоскопічним центром Ipsos Talan на замовлення телеканалів France Télévisions і France24, а також радіостанцій,Radio France й RFI.

 

Створене Марін Ле Пен «Національне об'єднання», згідно з результатами опитувань на виході з виборчих дільниць, набирає 33,2 відсотка голосів виборців. На другому місці – виборчий блок лівих сил «Новий народний фронт», за який віддали свої голоси – 28,1% французів. Пропрезидентська коаліція «Разом» опинилася на третьому місці зі суттєвим відставанням від лідерів, її підтримав лише 21 відсоток французьких виборців.

 

Схожі результати подають й інші демоскопічні інституції, які теж проводили екзитполи. Приблизно таку ж електоральну картину прогнозували останні опитування громадської думки.

 

 

Електоральна фреквенція на момент закриття дільниць для голосування сягнула  67,5%. А це рекордний результат із 1981 року.

 

Через кілька хвилин після оголошення перших результатів виборів лідерка «Національного об'єднання» Марін Ле Пен заявила: «Французи продемонстрували свою волю перевернути сторінку після семи років зверхньої ​​та руйнівної влади».

 

Вибори у Франції проходять за мажоритарною системою. Відповідно до виборчої процедури, якщо кандидат набирає більшість голосів у першому турі при явці понад 25%, то він одразу отримує місце у Національній Асамблеї. Якщо ж жодного кандидата на окрузі не обрано, то там відбувається другий тур.

 

Другий тур у Франції заплановано на сьоме липня.

 

Нагадаємо, що 9 червня у Франції відбулися вибори до Європейського Парламенту. На них  президентська партія «Ренесенс» суттєво поступилася «Національному об'єднанню». З огляду на це, президент Емманюель Макрон оголосив того ж дня про розпуск Національної Асамблеї та призначив дострокові парламентські вибори.

01.07.2024

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