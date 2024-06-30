Виступ британського прокремлівського політика зірвали плакатом з Путіним.

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж звинувачував Захід у російсько-українській війні.

 

 

Активісти Led by Donkeys  («Ведені ослами») зірвали виступ лідера популістської партії Reform UK Найджела Фараджа (Nigel Farage), який був одним з ініціаторів Brexit, а зараз виступає з виправданням Росії та захоплюється її лідером Володимиром Путіним. Про це повідомило видання The Independent.

 

Представники Led by Donkeys вивісили на сцені плакат з фотографією Путіна та написом на підтримку британського політика саме в той момент, коли той виступав з трибуни на передвиборчому мітингу в конферен-залі Columbine Centre. Свій флешмоб вони зняли на камеру й виставили відео на YouTube

 

Після того, як Фарадж зауважив у себе за спиною банер з портретом Путіна і написом I love Nigel («Я люблю Найджела»), він спитав, хто це зробив. Після цього політик пожартував, що хтось із працівників центру, в якому він виступав, має бути звільнений. Два співробітники центру намагалися позбутися плаката. Фарадж же був змушений перервати свій виступ.

 

Активісти руху Led By Donkeys, які взяли на себе відповідальність за зрив виступу Фарадж, зокрема, виступали проти Brexit.

 

Найджел Фарадж раніше у червні заявив, що Захід сам спровокував російсько-український конфлікт розширенням НАТО та Європейської Унії на схід. За це його розкритикували високопоставлені британські політики як консерватори, так і лейбористи. Після критики пан Фарадж заявив, що не є прихильником Путіна, але не вибачався за свої слова. На його думку, «помилки Заходу в Україні були катастрофічними». Окрім того, Фарадж називав Путіна «видатним світовим лідером» і казав, що захоплюється ним.

30.06.2024

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