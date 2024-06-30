858-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
236,5% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),
89,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
326,4% автомобільної техніки (з них 5,6% за минулий тиждень),
473,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),
99,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),
62,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ. Головні із 70 пунктів резолюції:
• заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;
• заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
• підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
• президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимность усієї виборчої системи РФ;
• підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
• заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.
09:20 Рятувальники ліквідували наслідки вчорашнього російського удару по Вільнянську Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 7 людей, постраждала 31 особа, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Вчора біля 17-ї години росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську "серед білого дня в вихідний день, в центрі міста, де люди проводили свій вільний час, без жодної військової інфраструктури", було пошкоджено житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби. 30 червня у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими.
09:10 Станом на 06:40 в Чорному морі 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Двоє провідних російських чиновників, схоже, очолюють різні шляхи вирішення проблеми релігійного екстремізму в Росії, оскільки етнічна та релігійна напруженість в країні продовжує зростати. Голова Слідчого комітету Росії Бастрикін заявив 29 червня, що ісламські терористи "змогли принести свій прапор ісламського терору" в Росію і що Держдума повинна відреагувати на загрозу ісламських терористів в Росії . Звинувачення Бастрикіним ісламістів викликало негативну реакцію з боку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який закликав Бастрикіна та інших російських чиновників ретельно підбирати слова і уникати характеристики всіх мусульман як терористів. Кадиров попередив, що такі заяви загрожують єдності і стабільності суспільно-політичної ситуації в Росії. Російські мілблогери та російські чиновники нижчого рівня вже брали участь у подібних дебатах, і показово, що Кадиров був готовий відкрито критикувати іншого високопосадовця Кремля з цього питання. Бастрикін раніше позиціонував себе як видатну фігуру в російському ультранаціоналістичному русі і протиставляє себе Кадирову, який часто представляє себе як представника мусульманської меншини Росії. Путін може вплинути на дебати між Бастрикіним і Кадировим найближчими днями, сподіваючись таким чином вгамувати занепокоєння росіян і можливий майбутній конфлікт між Бастрикіним і Кадировим.
• Російські ультранаціоналісти після терактів, що сталися 23 червня в Республіці Дагестан продовжують висловлювати все більше сумнівів у здатності російської влади запобігти новим терористичним атакам і вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в Росії.
• Десять цивільних українців, яких російська та білоруська влада заарештувала та утримувала в полоні або у в'язницях, у тому числі особи, затримані до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повернулися в Україну.
• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Часів Яру, Торецька та Донецька.
• Повідомляється, що деякі нові російські військовослужбовці отримують недостатню підготовку перед відправкою в Україну.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
30.06.2024
Станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку.
Протягом доби противник завдав по території України два ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
Українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили пункт управління окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та три райони зосередження особового складу противника.
На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.
На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.
Також успіху не мали шість спроб витіснити наших оборонців з позицій в районах Спірного та Виїмки на Сіверському напрямку.
Сім разів агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку. Ще один бій триває в районі Нового. Втрат позицій та територій не допущено.
На напрямку Горлівка - Торецьк противник за підтримки авіації сім разів атакував позиції українського війська. Ще один бій триває поблизу Нью-Йорка. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Покровському напрямку досі гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 41. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогреса та Уманського. Наші воїни уже відбили 29 атак агресора, 12 зіткнень ще тривають.
Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів складають 252 особи, з них 106 – безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 «Град». Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів та чотири бойових броньованих машини противника.
На Курахівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій в районах, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Наразі, 11 атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України. Ситуація контрольована.
У порівнянні з минулою добою, активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася майже вдвічі. За сьогодні агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.
На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку чергові чотири спроби ворога взяти позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Потрібно відзначити ефективну бойову роботу воїнів 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», які майстерно і точно уражають живу силу та військову техніку російських загарбників.