858-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

236,5% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

89,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

326,4% автомобільної техніки (з них 5,6% за минулий тиждень),

473,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

99,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

62,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ. Головні із 70 пунктів резолюції:

• заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;

• заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;

• підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;

• президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимность усієї виборчої системи РФ;

• підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;

• заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

09:20 Рятувальники ліквідували наслідки вчорашнього російського удару по Вільнянську Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 7 людей, постраждала 31 особа, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Вчора біля 17-ї години росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську "серед білого дня в вихідний день, в центрі міста, де люди проводили свій вільний час, без жодної військової інфраструктури", було пошкоджено житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби. 30 червня у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими.

09:10 Станом на 06:40 в Чорному морі 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Двоє провідних російських чиновників, схоже, очолюють різні шляхи вирішення проблеми релігійного екстремізму в Росії, оскільки етнічна та релігійна напруженість в країні продовжує зростати. Голова Слідчого комітету Росії Бастрикін заявив 29 червня, що ісламські терористи "змогли принести свій прапор ісламського терору" в Росію і що Держдума повинна відреагувати на загрозу ісламських терористів в Росії . Звинувачення Бастрикіним ісламістів викликало негативну реакцію з боку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який закликав Бастрикіна та інших російських чиновників ретельно підбирати слова і уникати характеристики всіх мусульман як терористів. Кадиров попередив, що такі заяви загрожують єдності і стабільності суспільно-політичної ситуації в Росії. Російські мілблогери та російські чиновники нижчого рівня вже брали участь у подібних дебатах, і показово, що Кадиров був готовий відкрито критикувати іншого високопосадовця Кремля з цього питання. Бастрикін раніше позиціонував себе як видатну фігуру в російському ультранаціоналістичному русі і протиставляє себе Кадирову, який часто представляє себе як представника мусульманської меншини Росії. Путін може вплинути на дебати між Бастрикіним і Кадировим найближчими днями, сподіваючись таким чином вгамувати занепокоєння росіян і можливий майбутній конфлікт між Бастрикіним і Кадировим.

• Російські ультранаціоналісти після терактів, що сталися 23 червня в Республіці Дагестан продовжують висловлювати все більше сумнівів у здатності російської влади запобігти новим терористичним атакам і вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в Росії.

• Десять цивільних українців, яких російська та білоруська влада заарештувала та утримувала в полоні або у в'язницях, у тому числі особи, затримані до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повернулися в Україну.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Часів Яру, Торецька та Донецька.

• Повідомляється, що деякі нові російські військовослужбовці отримують недостатню підготовку перед відправкою в Україну.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: