857-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
236,3% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),
89,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
326,1% автомобільної техніки (з них 5,3% за минулий тиждень),
471,7% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),
99,6% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),
61,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
• Після того, як Україна успішно позбавила Росію можливості встановити контроль над повітряним простором над Україною, Росія була обмежена в можливості використовувати свої значні сили швидких реактивних і бомбардувальних літаків. Щоб подолати цей недолік, Росія почала сильно залежати від широкого використання відносно недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Вони використовуються для придушення української протиповітряної оборони і атак на військові і цивільні цілі, як військові, так і цивільні, що знаходяться поза межами досяжності артилерії.
• 21 червня 2024 року Військово-морські сили та Служба безпеки України повідомили, що завдали удару по російському 726-му навчальному центру протиповітряної оборони на аеродромі Єйськ в Росії. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія здійснює атаки на Україну за допомогою безпілотників. Повідомляється, що в результаті цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 військовослужбовців.
• Дуже ймовірно, що в короткостроковій перспективі ці удари спричинять певні перебої в здатності Росії використовувати БПЛА для нанесення ударів по цілях в глибині української території з цих позицій. Існує реальна можливість того, що Росія розосередить свої операції з використанням БПЛА на менш вразливих базах, а отже, цей вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком ймовірно, що Україна скористається своїми нещодавніми успіхами і продовжить кампанію протидії БПЛА на шкоду Росії.
09:15 У ніч на 29 червня 2024 року росіяни атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ РФ. В результаті бойової роботи усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
За минулі сім днів було збито всі 33 запущені по Україні БПЛА.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 2019 році вчора Путін віддав розпорядження про виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності, що, ймовірно, є частиною поточної кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованого на вплив на прийняття рішень на Заході на користь Росії.
• За повідомленнями, вчора українські війська завдали удару по нафтобазі в Росії, а в ніч з 27 на 28 червня - по заводу мікроелектроніки та військовій частині.
• Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив 28 червня, що українські сили пошкодили або знищили понад 30 російських військових літаків за перші шість місяців 2024 року, хоча ISW не може повністю підтвердити цей звіт.
• Як повідомляється, багато російських еліт перейшли від критики військових зусиль Росії в Україні до їхньої підтримки, оскільки вони вважають, що Росія перемагає.
• Російські чиновники закликали до посилення покарань у російській кримінальній системі, ймовірно, у відповідь на нещодавні терористичні атаки в Дагестані.
• Росія, ймовірно, створює тіньовий флот для транспортування російського скрапленого природного газу в обхід західних санкцій.
• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції біля Вовчанська та Кремінної, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Часів Яру.
• Російське опозиційне видання "Важные истории", використовуючи дані федеральної служби державної статистики, підрахувало, що протягом 2022 і 2023 років на війні в Україні понад загинули 71 тис. російських чоловіків.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
28.06.2024
Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Станом на 22.00 відбулося 140 бойових зіткнень.
Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника.
Російські загарбники завдали по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також задіяли 328 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.
На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована.
Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів, 26 бліндажів та склад боєприпасів.
На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.
На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 17 атак ворога, бої тривають. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.
На Сіверському напрямку обстановка напружена. Від початку доби окупанти здійснили 19 штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Підрозділи Сил оборони відбили 15 атак російських окупантів, ще чотири боєзіткнення тривають. Вживаються заходи щодо нарощування стійкості оборони.
На Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Українські оборонці відбили дві атаки противника, ще три штурмові дії не завершилися.
На напрямку Горлівка-Торецьк противник за підтримки авіації 15 разів атакував позиції українського війська. Без успіху завершилися 14 ворожих штурмів, ще один бій триває. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень збільшилась до 37. Загарбники продовжують тиснути на бойові порядки наших підрозділів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Нашими воїнами відбито 29 ворожих атак, тривають бої. Українські оборонці докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.
Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 160 окупантів вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі та два бліндажі.
На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Без успіху для противника завершилося п’ять штурмових дій поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де чотири атаки агресора відбито, та ще два боєзіткнення тривають. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.
На Времівському напрямку противник намагається вклинитися в передній край оборони наших підрозділів в районі Водяного. Дії ворога активно підтримуються артилерією. Українські військові докладають максимум зусиль для виснаження окупантів та завдання їм значних втрат.
На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.
На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.
Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.