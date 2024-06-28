857-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

236,3% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

89,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

326,1% автомобільної техніки (з них 5,3% за минулий тиждень),

471,7% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

99,6% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

61,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Після того, як Україна успішно позбавила Росію можливості встановити контроль над повітряним простором над Україною, Росія була обмежена в можливості використовувати свої значні сили швидких реактивних і бомбардувальних літаків. Щоб подолати цей недолік, Росія почала сильно залежати від широкого використання відносно недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Вони використовуються для придушення української протиповітряної оборони і атак на військові і цивільні цілі, як військові, так і цивільні, що знаходяться поза межами досяжності артилерії. • 21 червня 2024 року Військово-морські сили та Служба безпеки України повідомили, що завдали удару по російському 726-му навчальному центру протиповітряної оборони на аеродромі Єйськ в Росії. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія здійснює атаки на Україну за допомогою безпілотників. Повідомляється, що в результаті цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 військовослужбовців. • Дуже ймовірно, що в короткостроковій перспективі ці удари спричинять певні перебої в здатності Росії використовувати БПЛА для нанесення ударів по цілях в глибині української території з цих позицій. Існує реальна можливість того, що Росія розосередить свої операції з використанням БПЛА на менш вразливих базах, а отже, цей вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком ймовірно, що Україна скористається своїми нещодавніми успіхами і продовжить кампанію протидії БПЛА на шкоду Росії.

09:15 У ніч на 29 червня 2024 року росіяни атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ РФ. В результаті бойової роботи усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

За минулі сім днів було збито всі 33 запущені по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 2019 році вчора Путін віддав розпорядження про виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності, що, ймовірно, є частиною поточної кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованого на вплив на прийняття рішень на Заході на користь Росії.

• За повідомленнями, вчора українські війська завдали удару по нафтобазі в Росії, а в ніч з 27 на 28 червня - по заводу мікроелектроніки та військовій частині.

• Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив 28 червня, що українські сили пошкодили або знищили понад 30 російських військових літаків за перші шість місяців 2024 року, хоча ISW не може повністю підтвердити цей звіт.

• Як повідомляється, багато російських еліт перейшли від критики військових зусиль Росії в Україні до їхньої підтримки, оскільки вони вважають, що Росія перемагає.

• Російські чиновники закликали до посилення покарань у російській кримінальній системі, ймовірно, у відповідь на нещодавні терористичні атаки в Дагестані.

• Росія, ймовірно, створює тіньовий флот для транспортування російського скрапленого природного газу в обхід західних санкцій.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції біля Вовчанська та Кремінної, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Часів Яру.

• Російське опозиційне видання "Важные истории", використовуючи дані федеральної служби державної статистики, підрахувало, що протягом 2022 і 2023 років на війні в Україні понад загинули 71 тис. російських чоловіків.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: