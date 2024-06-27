856-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:35 Станом на 06:00 в Чорному морі 2 російські кораблі, один з них є носієм крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі 8 російських кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська підтримують темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня і, ймовірно, мають на меті зменшити українське угруповання в цьому районі, але наразі ймовірність швидкого просування російських військ під Торецьком є низькою. Поки російські війська залучили до цієї операції лише обмежені сили, що свідчить про те, що російські війська і надалі надають перевагу поступовому просуванню шляхом послідовних тяжких атак, а не оперативно значущим досягненням за рахунок швидкого маневру.

• Повільні наступальні операції російських військ на Торецькому напрямку відповідають озвученій президентом Росії Путіним теорії перемоги, згідно з якою російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, перешкоджати Україні проводити успішні операційно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських сил.

• 27 червня Україна підписала довгострокові угоди про безпеку з Європейською Унією, Литвою та Естонією.

• Російські чиновники та учасники інформаційного простору продовжують зображати мігрантів як загрозу російському суспільству на тлі постійних зусиль, спрямованих на використання мігрантських громад для задоволення потреб Росії у створенні армії.

• Кремль, можливо, використовує непрямі засоби, щоб обійти російське законодавство і кодифікувати державну ідеологію, яка підкреслює "традиційні" російські соціальні цінності, одночасно намагаючись підвищити народжуваність в Росії.

• Наразі немає жодних доказів, які б підтверджували нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея може надсилати інженерні війська в тилові райони окупованої України, і ISW не зміг знайти підтвердження з боку Північної Кореї того, про що говорять деякі західні ЗМІ.

• Путін провів 26 червня нараду щодо довгострокового майбутнього російського військово-морського флоту та російського суднобудування і зазначив, що міністерство оборони Росії планує ввести до складу російського флоту понад 40 нових кораблів і суден до 2024 року.

07:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: