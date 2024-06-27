856-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:35 Станом на 06:00 в Чорному морі 2 російські кораблі, один з них є носієм крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі 8 російських кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
07:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська підтримують темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня і, ймовірно, мають на меті зменшити українське угруповання в цьому районі, але наразі ймовірність швидкого просування російських військ під Торецьком є низькою. Поки російські війська залучили до цієї операції лише обмежені сили, що свідчить про те, що російські війська і надалі надають перевагу поступовому просуванню шляхом послідовних тяжких атак, а не оперативно значущим досягненням за рахунок швидкого маневру.
• Повільні наступальні операції російських військ на Торецькому напрямку відповідають озвученій президентом Росії Путіним теорії перемоги, згідно з якою російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, перешкоджати Україні проводити успішні операційно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських сил.
• 27 червня Україна підписала довгострокові угоди про безпеку з Європейською Унією, Литвою та Естонією.
• Російські чиновники та учасники інформаційного простору продовжують зображати мігрантів як загрозу російському суспільству на тлі постійних зусиль, спрямованих на використання мігрантських громад для задоволення потреб Росії у створенні армії.
• Кремль, можливо, використовує непрямі засоби, щоб обійти російське законодавство і кодифікувати державну ідеологію, яка підкреслює "традиційні" російські соціальні цінності, одночасно намагаючись підвищити народжуваність в Росії.
• Наразі немає жодних доказів, які б підтверджували нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея може надсилати інженерні війська в тилові райони окупованої України, і ISW не зміг знайти підтвердження з боку Північної Кореї того, про що говорять деякі західні ЗМІ.
• Путін провів 26 червня нараду щодо довгострокового майбутнього російського військово-морського флоту та російського суднобудування і зазначив, що міністерство оборони Росії планує ввести до складу російського флоту понад 40 нових кораблів і суден до 2024 року.
07:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Станом на 22:00 відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем наших захисників.
Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) та 43 авіаційних удари (загалом скинув 56 КАБ), застосував 458 дронів-камікадзе. Здійснив 2863 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка успіху не мали.
Куп’янський напрямок. Відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.
На Лиманському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося. Агресор протягом дня вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Копанок, Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Чотири атаки відбито, бої тривають.
На Сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку ворог уже 6 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районі Часового Яру. Три атаки відбито. Бої тривають.
Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався 26 разів штурмувати позиції наших захисників в районах Дружби, Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Один бій ще триває.
За попередньою інформацією, на Торецькому напрямку ворог втратив 70 осіб, п’ять одиниць автомобільної техніки та артсистему. Пошкоджено два автомобілі та артилерійську систему.
Також напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка та Уманське. Всього наразі відбулось 27 атак, одна триває.
За наявною інформацією ворог втратив на цьому напрямку понад 300 військовослужбовців, танк, три ББМ, п’ять артсистем та один автомобіль. Пошкоджено три танка, чотири ББМ та чотири артсистеми.
На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 18 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем наших захисників.
Попередньо, близько 50 військовослужбовців втратив ворог на Курахівському напрямку за сьогодні. Також знищено чотири танка, дев’ять бойових броньованих машини. Ще п’ять танків пошкоджено.
На Времівському напрямку ворог тиснув в районі Костянтинівки. Дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку успіху не мала спроба агресора атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.
Придніпровський напрямок. Десять атак противника успішно відбито. Втрат позицій не допущено. Ситуація під контролем Сил оборони.
Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по п’яти районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та трьох складах з боєприпасами противника.
Слід відзначити професійну бойову роботу воїнів 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Гармаші проявляють неабияку майстерність в ураженні живої сили, озброєння та техніки противника.
28.06.2024