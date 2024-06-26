855-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:30 Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у засіданні Європейської ради та підписання трьох безпекових угод.

13:15 Україна отримала EUR1,9 млрд третій транш безумовного фінансування від ЄС у рамках Ukraine Facility, повідомило Міністерство фінансів.

12:50 Пекін неправильно оцінив вплив на свої відносини з Європою, коли він підтримав Росію у війні з Україною: зв'язки між другою економікою у світі та західними демократіями слабшають, заявив посол США у Китаї Ніколас Бернс.

12:10 Нічна масована атака РФ не призвела до пошкоджень енергетичних об'єктів, повідомили в Міністерстві енергетики.

12:05 Президент України Володимир Зеленський на Марсовому полі Личаківського цвинтаря поклав квіти до могил захисників України, які загинули в боях із росіянами; разом із Зеленським пам'ять загиблих вшанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Львівської ОДА Максим Козицький і міський голова Львова Андрій Садовий.

11:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар, із застосуванням однієї ракети, 51 авіаційний удар (із застосуванням 74 КАБ), здійснив понад 3000 обстрілів, з низ 127 - із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. Вночі окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару. Сили оборони знищили всі 23 ударні БпЛА типу “Шахед” та п'ять з шести ракет ворога. Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління окупантів, один засіб протиповітряної оборони, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу противника. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали: 1260 осіб, три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, п'ять засобів ППО, 24 БпЛА ОТР, 61 автомобіль та 11 одиниць спеціальної техніки.

10:35 Пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні через збільшення використання кондиціонерів, відповідно періоди вимкнення світла збільшаться, спрогнозував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

10:25 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 134 населені пункти на території 12 областей України, підтверджено ураження 259 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

235,4% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

89,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

324,5% автомобільної техніки (з них 4,8% за минулий тиждень),

467,9% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

99,5% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

61,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Сьогодні в енергосистемі зберігається складна ситуація, заходи обмеження споживання діють протягом усієї доби, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, повідомили в Укренерго.

09:20 Вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed». Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області РФ);

- 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області РФ);

- 23 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

- 4 крилаті ракети «Калібр» (100%);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (100%);

- 23 ударні БпЛА типу «Shahed» (100%).

За минулі сім днів було збито всі 36 запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:30 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Теракти 23 червня в Республіці Дагестан, скоєні, ймовірно, філією Ісламської держави "Вілаят Кавказ", посилили побоювання в російському інформаційному просторі щодо подальших атак і нестабільності на Північному Кавказі. Ці теракти також змусили голову Чеченської Республіки Рамзана Кадирова посилити свій імідж безжального авторитарного лідера, здатного захистити Північний Кавказ від релігійного екстремізму.

• За повідомленнями, Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров повторив, що Росія не зацікавлена в жодних переговорах, які не призведуть до територіальних поступок України за межами тих частин України, які вже окуповані російськими військами.

• Новий міністр оборони Росії Бєлоусов використав свою першу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном 26 червня, щоб повторити стандартні російські погрози, які мають на меті змусити США відмовитися від підтримки України в рамках ширшої російської кампанії рефлексивного контролю, націленої на процес прийняття рішень на Заході.

• Росія та Україна обмінялися 90 військовополоненими 25 червня в рамках обміну водин на один на тлі повідомлень ООН про те, що Росія продовжує жорстоке поводження з військовополоненими.

• Росія та Іран підписали 26 червня меморандум про постачання російського газу до Ірану після повідомлень про розбіжності між Росією та Китайською Народною Республікою щодо постачання російського газу до Китаю.

• Повсюдний дефіцит критично важливих для України ракет протиповітряної оборони обмежує здатність України захищати свою критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

• Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI) опублікував 26 червня доповідь, в якій детально описується значне збільшення виробництва військової техніки та озброєнь в Росії у 2023 році.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: