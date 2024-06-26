854-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 Громадяни України після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями, повідомив перший віцепрезидент Польсько-української господарчої палати Даріуш Шимчиха на 3-му Форумі відновлення в Києві.

12:30 Польща до кінця 2024 року планує забезпечити повноцінну роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною – "Нижанковичі–Мальховичі" у Львівській області, повідомив голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль на 3-му Форумі відбудови України, який провела у Києві Польська агенція інвестицій та торгівлі.

12:00 Посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте новим генеральним секретарем Альянсу. Єдиним претендентом на посаду генерального секретаря Альянсу, крім Рютте, був президент Румунії Клаус Йоганніс, але 20 червня він оголосив, що знімає свою кандидатуру. Того самого дня всі 32 країни, що входять до НАТО, підтримали кандидатуру Рютте на посаду генерального секретаря. На посаді генсека НАТО Рютте змінить Єнса Столтенберґа 1 жовтня. Наразі Марк Рютте – прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року.

11:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 142 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них – з реактивних систем залпового вогню. Також Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу противника. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Окрім того, ворог втратив чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 82 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 150 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Сьогодні заходи обмеження споживання електроенергії діють протягом усієї доби, а з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, повідомили в Укренерго.

10:10 Вночі росіяни завдали удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини, в промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

235,3% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

89,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

323,5% автомобільної техніки (з них 4,6% за минулий тиждень),

466,6% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

99,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

61,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем.

09:25 Понад 71% українських воєнних біженців у Литві мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно, ще 12% не визначилися, вказують результати опитування, проведеного вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції. Однак до кінця поточного року виїхати додому планує лише 1% опитаних, 79% мають намір залишитися в Литві, ще 20% не впевнені у своїх планах.

09:10 Станом на 06:30 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет. В Азовському морі 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Два провідні міжнародні органи – Міжнародний кримінальний суд та Європейський суд з прав людини – 25 червня оголосили рішення, що підтверджують тривале скоєння Росією воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні.

• Росія і Венесуела підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на протидію "примусовим заходам", – це, ймовірно, продемонструє Заходу, що Кремль має вплив у Західній півкулі.

• Українські сили 25 червня завдали удару безпілотником по російському складу боєприпасів у Воронезькій області і нещодавно завдали ударів по зенітно-ракетних комплексах "Панцир-С1" в Бєлгородській області з невстановленого озброєння.

• Росія 25 червня запровадила контрсанкції проти 81 ЗМІ, що базуються в країнах Європейського Союзу, після того, як 24 червня ЄС запровадив санкції проти чотирьох російських ЗМІ, афілійованих з російською владою.

• Голова Республіки Дагестан Меліков розпорядився провести перевірку особистих справ вищих посадових осіб Дагестану після ймовірних терактів 23 червня "Вілаята Кавказ". Це вказує на те, що Кремль, можливо, активізує зусилля з протидії ісламістським екстремістським загрозам на Північному Кавказі, намагаючись зберегти видимість стабільності й нормального життя.

• Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян 20 червня зустрівся у Вільнюсі з лідером білоруської опозиції Світланою Ціхановською, яка проживає в Литві, на тлі погіршення вірменсько-білоруських відносин.

• Російський мілблогер заявив, що Російське добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії розпочне підготовку неуточнених військовослужбовців з 1 жовтня 2024 року.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: