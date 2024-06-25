За новим календарем

Оригінально шукали квітку папороті в Махачкалі і Дербенті, але нічого путнього з того не вийшло. ЗСУ найближчим часом допоможе. Огляд подій тижня в Україні.

Американці тижня

Радника президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейка Саллівана періодично звинувачували в надмірно толерантному ставленні до росіян, іноді звучали підозри, що вашингтонський чиновник «засланий козачок» в Білому домі. Тому фраза Саллівана «Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з-за кордону» стала маленькою інформаційною бомбою. Радника Байдена перестали підозрювати у проросійських настроях і тепер залишається спостерігати на скільки його слова не розходяться з реальністю.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі в чомусь надто негарному не підозрювали, але шукачі «зради» могли причепитися до контр-адмірала, бо він народився в місті Сент-Пітерсберг. Той населений пункт знаходиться у штаті Флорида, а не на річці Неві, але конспірологи мали можливість вигадати з цього приводу драматичну історію. Тепер, після заяви Кірбі «НАТО та Сполучені Штати говорили, що спочатку Україна має виграти цю війну (щоб вступити в НАТО), і ми робимо все можливе, щоб вона це зробила» конспірологи навіть з найтяжчою формою параної мусять сидіти тихо.

Менше відомий на наших теренах речник Держдепартаменту США Метью Міллер народився не в Пітері і навіть в мінімальних симпатіях до РФ помічений не був. Але слова цього американця «Ми завжди адаптуємо та коригуємо нашу політику відповідно до реалій на полі бою... Ми прагнемо надати їм (Україні – ред.) найкраще обладнання, забезпечити найкраще навчання, яке ми можемо, і так швидко, як ми можемо» в Україні почуті, і знову ж таки сподіватимемося в їх оперативному втіленні в життя.





Пріоритети тижня

Згаданий вже Джон Кірбі відзначився на тижні і більшою конкретикою. Представник Білого дому заявив: «Уряд Сполучених Штатів ухвалив складне, але необхідне рішення змінити пріоритети у найближчих поставках військової продукції іншим країнам, зокрема ракет Patriot і NASAMS, відправивши їх в Україну». Це означає, що озброєння, яке виробляє американський військово-промисловий комплекс на замовлення інших країн змінить адресатів. За словами Кірбі, тепер ракети, які зараз сходять з конвеєрів у Сполучених Штатах, будуть одразу відправлені на потреби ЗСУ. Кірбі заспокоїв Ізраїль і Тайвань обіцянкою, що їхні потреби будуть також задоволені, а всім решта споживачам американської зброї доведеться почекати до осені.

Таким чином Кірбі ще раз підтвердив нещодавню заяву свого шефа Джо Байдена про те, що потреби України зараз розглядаються в першу чергу, а іншим замовникам, за словами президента США, «доведеться почекати».





«Безвіз» тижня

Європейська допомога Україні цього разу не мала мілітарної складової, але Євросоюз продовжив для нас дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

У вітчизняному Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури з цього приводу повідомили про нововведення передбачені цією Угодою: всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення; всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов Угоди, повинні бути спеціально промаркові; повинні бути наявні підтверджувальні документи для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром в країни ЄС.

Крім того в міністерстві озвучили цікаві цифри стосовно наших економічних стосунків з європейцями: «якщо порівнювати минулий рік із 2021-им, імпорт з боку ЄС до України зріс на понад 45%. Експорт вітчизняних товарів саме дорогами вдалось збільшити на 45%».

Після таких новин доцільно спостерігати за діями польських, словацьких чи угорських нібито фермерів, які дуже люблять блокувати українські вантажівки на кордоні.





Бронь тижня

Українських аграріїв має зацікавити інформація від в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького. За словами чиновника, задля безпечної діяльності аграріїв в уряді прийняли декілька рішень щодо мобілізації і аби створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору від мобілізації бронюватимуть.

«Перше — це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», — конкретизував Висоцький.

Тепер аграрії прирівнюються в «броньовому» статусі до працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики. Реакції з цього приводу від співробітників ТЦК ще не було.