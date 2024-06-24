853-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:25 Відправлена Іспанією друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot прибула в Україну минулої п'ятниці, повідомляє El Mundo з посиланням на джерела в уряді.

13:15 Чехія "деякий час тому" поставила Україні першу партію артилерійських снарядів відповідно до чеської програми допомоги Києву, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.

12:40 Вже близько 2,3 млн військовозобов'язаних​ оновили свої дані, зокрема, через "Резерв+" - 1,78 млн українців, повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Серед тих, хто оновив свої дані з 18 травня, 1,1 млн військовозобов'язаних придатні до призову,

12:25 Кабінет міністрів України постановою від 21 червня 2024 р. № 734 затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності. У разі відсутності можливості утворення у закладі вищої освіти відповідного структурного підрозділу для проведення базової підготовки керівник такого закладу зобов’язаний організувати базову підготовку у закладах вищої освіти, в яких проводиться зазначена підготовка, в межах адміністративно-територіальної одиниці з укладенням відповідних договорів.

Базова підготовка включається до освітніх програм як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки в обсязі трьох кредитів ЄКТС, яка проводиться в цих закладах освіти, та практичної підготовки в обсязі семи кредитів ЄКТС, яка проводиться у вищих військових навчальних закладах.

Теоретична підготовка базової підготовки включається до навчальних планів закладів вищої освіти: для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти – на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра – на першому році навчання.

Практична підготовка базової підготовки проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня – жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

Проходження практичної підготовки базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти.

12:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 85 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 152 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу, загалом, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари, із застосуванням шести ракет, 63 авіаційні удари (зокрема, скинув 90 КАБів), здійснив близько 4000 обстрілів, із них 107 - із реактивних систем залпового вогню, та понад 1300 ударів дронами-камікадзе. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три місця скупчення особового складу, один район зосередження ОВТ і два склади боєприпасів противника. Минулої доби загальні втрати російських окупантів склали 1180 осіб. Знищено чотири ворожі танки, 18 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 31 БпЛА ОТР, крилату ракету, 58 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

11:00 Трамп у разі обрання президентом розглядає план припинення військової допомоги США Україні, якщо вона не почне мирні переговори з Москвою, сказав в інтерв'ю Reuters один із радників Трампа з національної безпеки, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог. Він разом Фредом Флейцем (вони керували апаратом Ради національної безпеки США в період президентства Трампа) представили йому план припинення війни в Україні в разі його перемоги на президентських виборах, який передбачає такий тиск на Київ, але водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів із Києвом призведе до посилення американської військової підтримки України. Келлог і Флейц представили свою стратегію Трампу, який, за словами Флейца, відреагував позитивно, хоч "не можна стверджувати, що він погодився з нею або з кожним її словом". При цьому прессекретар Трампа Стівен Чунг підкреслив, що офіційними можуть вважатися тільки заяви, зроблені Трампом або уповноваженими членами його кампанії.

10:40 Сьогодні заходи обмеження споживання електроенергію діють протягом всієї доби, а 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, повідомили в Укренерго. Збільшений обсяг обмежень застосовувався і нині вночі з 02:00 до 05:00.

10:35 Вчора через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання протягом дня застосовувались додаткові обмеження (з 13:00 до 23:00 застосовувався збільшений обсяг обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях), а з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області були застосовані аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

235,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

89,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

322,7% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),

465,3% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

99,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

61,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 "Якщо Росія стурбована втратами серед своїх сил, то вона має негайно припинити війну та повернути суверенну територію України, а не кидати свої сили на це без потреби", – відповів генерал Пет Райдер запитання про відповідальність США за обстріл окупованого Криму 23 червня.

09:15 За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. 20 червня 2024 року в Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів.

09:10 Станом на 06:30 в Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет. В Азовському морі 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Начальник ГУР Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що західна військова допомога надходить в Україну, але, найімовірніше, вона не досягне масштабів, які суттєво вплинуть на ситуацію на фронті щонайменше до середини або кінця липня 2024 року.

• Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності ATACMS може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією мосту через Керченську протоку в окупованому Криму і перервати важливу російську наземну лінію комунікацій між окупованим Кримом і Росією.

• Нинішня політика США щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволяє Україні завдавати удари в будь-якій точці окупованої Росією України, що, ймовірно, включає використання ПЗРК великої дальності для удару по частині мосту через Керченську протоку в межах міжнародно визнаних сухопутних і морських кордонів України.

• Кремлівські чиновники абсурдно намагалися пов'язати українські удари 23 червня по легітимних воєнних цілях в окупованому Севастополі та ймовірний теракт, скоєний філією Ісламської держави "Вілаят Кавказ" у Республіці Дагестан. Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України про націлювання. Міноборони Росії визнало, що українська ракета відхилилася від траєкторії польоту та підірвалася в Севастополі через російську ППО. Офіційний представник США також повідомив 24 червня Reuters, що російським військам вдалося перехопити ракету ATACMS, націлену на російську ракетну установку, в результаті чого ракета ATACMS вибухнула та осколками посипалася на пляж Севастополя.

• Кремль намагається зберегти видимість стабільності й нормальності в реакції на теракт у Дагестані.

• Європейський Союз 24 червня ухвалив свій 14-й пакет санкцій проти Росії, включаючи нові обмеження проти російського фінансування політичних партій та інших організацій, що "формують громадську думку", а також проти трансляції російських державних ЗМІ на території ЄС.

• ЄС схвалив перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 млрд євро за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

• Кремль продовжив спроби кооптувати колишніх співробітників групи "Ваґнера", представивши новий законопроєкт, який звільнить значну частину "ваґнерівців" від кримінальної відповідальності за їхню участь у збройному заколоті 23 і 24 червня 2023 року.

• Президент України Володимир Зеленський 24 червня замінив командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

• Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції біля Вовчанська та Станиці, а російські війська просунулися вперед біля Сіверська та Торецька.

• Міністерство оборони Росії запропонувало позбавити всі російські військові округи статусу об'єднаних штабів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: