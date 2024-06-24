852-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Через погодні умови на ранок знеструмлено 97 населених пунктів у Львівській, Полтавській, Сумській областях, повідомили в Укренерго. З інших причин без енергоживлення 496 населених пунктів.

10:30 Рада ЄС прогнозовано затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

235,0% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

88,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

321,7% автомобільної техніки (з них 4,6% за минулий тиждень),

464,1% артилерійських систем (з них 11,1% за минулий тиждень),

99,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

61,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Європейський союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії цього року, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, зазначивши, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів Росії, вона "не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей". Цей обхідний шлях "складний, як і будь-яке юридичне рішення, але він працює". Обхід Будапешта може також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 по залученню кредиту в розмірі 50 млрд доларів для Києва до грудня, який повинен бути погашений за рахунок майбутніх надходжень.

09:25 Нинішня фаза бойових дій проти "Хамасу»" у Секторі Газа згортається, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню "Хезболла", повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, зазначивши, що "хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти «Хамасу» закінчилася – але в Газі "знадобиться менше військ, що звільнить сили для боротьби з «Хезболлою»".

09:10 Внаслідок ранкової ракетної атаки в Одесі зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, є постраждалі, триває ліквідація пожежі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Північнокавказький осередок Ісламської держави "Вілаят Кавказ", ймовірно, здійснив 23 червня комплексну і скоординовану атаку на церкви, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан.

• Міністерство оборони Росії звинуватило українські сили в завданні 23 червня удару з ПЗРК малої дальності по окупованому Севастополю. Російські мілблогери широко критикували міноборони РФ і російську окупаційну владу в Криму за нездатність запобігти удару і забезпечити достатній захист російського цивільного населення.

• Українські сили завдали удару по командному пункту російського мотострілецького полку в Нехотєєвці Бєлгородської області.

• Нещодавні кадри з безпілотника, на яких російський солдат страчує пораненого товариша по службі, ілюструють жорстоку культуру, що пронизує російські збройні сили.

• Південна Корея зайняла тверду позицію щодо Росії після нещодавньої активізації російсько-північнокорейської співпраці, що свідчить про те, що російські спроби залякати Сеул, щоб він відмовився від допомоги Україні, зазнали невдачі.

• Російська Федеральна служба безпеки затримала двох колишніх високопоставлених співробітників медіа-холдингу "Патріот", афілійованого з "групою Ваґнера", напередодні річниці заколоту "Ваґнера".

• Путін 22 червня підписав закон, яким офіційно передав козацькі кадетські корпуси та російські військово-морські кадетські корпуси у підпорядкування міністерства оборони Росії.

08:35 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: