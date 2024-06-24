У Дагестані озброєні люди напали на православні храми та синагоги.

Внаслідок стрілянини загинули поліціянти та православний священик, підпалено синагоги.

У дагестанських містах Росії Дербенті та Махачкалі ввечері в неділю, 23 червня, озброєні люди вчинили напади на православні та єврейські храми. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. За попереднім даними до інцидентів причетна терористична організація «Ісламська держава». За даними МВС Дагестану, загинули вже шість поліціянтів і солдат Росгвардії.

Зокрема, в Дербенті бойовики напали на православну церкву Покрови Пресвятої Богородиці. У церкві під час нападу було вбито 66-річного священика. Очевидці повідомляли, що в районі храму було чути стрілянину і видно дим, а всю поліцію міста було піднято за тривогою.

Також бойовики атакували синагогу Келе-Нумаз. У синагозі внаслідок нападу почалася пожежа.

Злочинці втекли з місця події на білому Volkswagen Polo. Телеграм-канали викладають відео, на яких видно розстріляні поліцейські автомобілі, а також синагога, що горить.

Практично одночасно із нападом на Дербент озброєні люди відкрили стрілянину у столиці регіону Махачкалі. Там, за даними поліції, обстрілу зазнав пост поліції. Також з'явилися повідомлення про пожежу у синагозі та стрілянину в православному храмі.

Стало відомо, що в Дагестані затримано голову Сергокалинського району та секретаря місцевого відділення партії «Єдина Росія» Магомеда Омарова, у нього вдома пройшов обшук. За інформацією російського державного інформаційного агентства ТАСС, двоє синів Омарова, а також його небіж брали участь у нападі на синагогу та поліціянтів. Інформаційне агентство Interfax з покликом на анонімні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що нападників убито і вже впізнано.