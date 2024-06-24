У Дагестані озброєні люди напали на православні храми та синагоги.

Внаслідок стрілянини загинули поліціянти та православний священик, підпалено синагоги.

 

 

У дагестанських містах Росії Дербенті та Махачкалі ввечері в неділю, 23 червня, озброєні люди вчинили напади на православні та єврейські храми. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. За попереднім  даними до інцидентів причетна терористична організація «Ісламська держава». За даними МВС Дагестану, загинули вже шість поліціянтів і солдат Росгвардії.

 

Зокрема, в Дербенті бойовики напали на православну церкву Покрови Пресвятої Богородиці. У церкві під час нападу було вбито 66-річного священика. Очевидці повідомляли, що в районі храму було чути стрілянину і видно дим, а всю поліцію міста було піднято за тривогою.

 

Також бойовики атакували синагогу Келе-Нумаз. У синагозі внаслідок нападу почалася пожежа.

 

Злочинці втекли з місця події на білому Volkswagen Polo. Телеграм-канали викладають відео, на яких видно розстріляні поліцейські автомобілі, а також синагога, що горить.

 

Практично одночасно із нападом на Дербент озброєні люди відкрили стрілянину у столиці регіону Махачкалі. Там, за даними поліції, обстрілу зазнав пост поліції. Також з'явилися повідомлення про пожежу у синагозі та стрілянину в православному храмі.

 

Стало відомо, що в Дагестані затримано голову Сергокалинського району та секретаря місцевого відділення партії «Єдина Росія» Магомеда Омарова, у нього вдома пройшов обшук. За інформацією російського державного інформаційного агентства ТАСС, двоє синів Омарова, а також його небіж брали участь у нападі на синагогу та поліціянтів. Інформаційне агентство Interfax з покликом на анонімні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що нападників убито і вже впізнано.

24.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
КНДР могла поставити Росії 1,6 млн. снарядів.
Далі вони транспортувалися на український фронт.
23.06.24 | | У світі
Ліки творчості
Тетяна Костенко
Можливість висловити почуття, які важко описати словами: арт-терапія є ефективним методом для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і передбачає використання творчих процесів як спосіб вираження і обробки травматичного досвіду.
21.06.24 | | Штука
Народна мудрість
Анатолій Стріляний
Не вся народна мудрість – мудрість. Уявлення святих, але темних селян… Там стільки ж помилок, скільки і вічних істин. 
20.06.24 | | Дискурси
Срібна куля і коханка тестьова
Юрій Винничук
Ян Потоцький писав історію України, описував українців, що дало підстави Путіну прибрехати, що власне він і вигадав українців
19.06.24 | | Дискурси
Трансфер технологій як національна ідея
Роман Скляров
Щоби стати направду вільними й суверенними, українці як нація мають забезпечити собі володіння технологіями майбутнього
19.06.24 | | Україна
Мистецтво для здоровʼя
Це поєднання особистої сімейної історії автора, поточних подій, неврології та естетики. Через власний досвід актор досліджує у моновиставі, як травма багатьох поколінь проявляється в житті людей, і як мистецтво допомагає зцілитися та трансформувати негативний досвід у світло.
19.06.24 | | Штука
Висота «Діалогів кармеліток»
Роксолана Гавалюк
У часи граничних випробувань на міцність духу, чистоту помислів, вірність ідеалам — тема опери Ф. Пуленка для українського глядача актуальна як ніколи… Маємо численні нагоди бачити, як розкриваються під тиском загрозливих обставин наші люди.
19.06.24 | | Штука
Судововишнянські пацяри і леґуміни
Мар'ян ХОМЯК
Культура приготування і споживання їжі в Судовій Вишні, в передмісті та в навколишніх селах 1913 року – на будень, неділю та великі свята
18.06.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.