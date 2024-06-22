851-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
234,7% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),
88,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
320,8% автомобільної техніки (з них 4,3% за минулий тиждень),
462,5% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),
99,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
61,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї, повідомили в Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2” та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.
09:35 У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків, дві особи отримали поранення, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко
09:15 Вночі росіяни атакували трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська, схоже, нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області - відповідно до оцінки ISW, російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відволікти українські сили, щоб дозволити російським військам активізуватися в інших частинах театру бойових дій.
• Політика США продовжує забороняти українським військам завдавати ударів по легітимних військових цілях на російській території в межах досяжності українських ЗРК HIMARS.
• Російські війська використовують територію, яка все ще перебуває під захистом політики США, для підтримки російських бойових дій на півночі Харківської області та в інших регіонах України.
• Російська протиповітряна оборона знизить ефективність українських F-16, якщо США не дозволять українським військам використовувати ПТРК для знищення російських систем протиповітряної оборони на російській території.
• Часткове усунення російської безпечної території вже мало чистий позитивний ефект, підкреслюючи потужний прихований потенціал, якого може досягти більш масштабна зміна політики.
• Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила 21 червня, що Нідерланди та ще одна неназвана країна поставлять Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
• Російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило про низку змін у керівництві П'ятої служби ФСБ Росії, яка, як повідомляється, спеціалізується на зборі розвідувальної інформації в Росії та країнах колишнього Радянського Союзу.
• За повідомленнями, західні країни надали Україні боєприпасів сербського виробництва на суму близько 800 мільйонів євро, попри постійні зусилля президента Сербії Александара Вучича, спрямовані на пошук балансу між Росією та Заходом.
• Супутникові знімки підтвердили, що українські війська під час нещодавніх ударів з 20 на 21 червня завдали удару щонайменше по одному російському навчальному центру протиповітряної оборони в Краснодарському краї.
• Деякі російські блогери стверджують, що неназвані суб'єкти, імовірно, українці, завдали удару з використанням ПЗРК по Ростовській області, хоча ISW не може самостійно підтвердити ці повідомлення.
• Російські правоохоронні органи та служби безпеки продовжують співпрацювати з міністерством оборони Росії з метою вербування обвинувачених у кримінальних злочинах до лав російської армії, ймовірно, в рамках криптомобілізації, що триває.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
23.06.2024
Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Станом на 22.00 відбулося 133 бойові зіткнення.
Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління противника, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну РЛС.
Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.
На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.
На Куп’янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.
На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.
На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.
Чотири спроби ворога наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі. Триває бій поблизу Кліщіївки.
На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривають. Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.
На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Попередні втрати агресора склали 319 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.
На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.
На Придніпровському напрямку шість штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.
На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.
Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 92-ої ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.