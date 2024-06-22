851-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

234,7% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

88,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

320,8% автомобільної техніки (з них 4,3% за минулий тиждень),

462,5% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

99,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

61,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї, повідомили в Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2” та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

09:35 У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків, дві особи отримали поранення, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко

09:15 Вночі росіяни атакували трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, схоже, нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області - відповідно до оцінки ISW, російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відволікти українські сили, щоб дозволити російським військам активізуватися в інших частинах театру бойових дій.

• Політика США продовжує забороняти українським військам завдавати ударів по легітимних військових цілях на російській території в межах досяжності українських ЗРК HIMARS.

• Російські війська використовують територію, яка все ще перебуває під захистом політики США, для підтримки російських бойових дій на півночі Харківської області та в інших регіонах України.

• Російська протиповітряна оборона знизить ефективність українських F-16, якщо США не дозволять українським військам використовувати ПТРК для знищення російських систем протиповітряної оборони на російській території.

• Часткове усунення російської безпечної території вже мало чистий позитивний ефект, підкреслюючи потужний прихований потенціал, якого може досягти більш масштабна зміна політики.

• Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила 21 червня, що Нідерланди та ще одна неназвана країна поставлять Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

• Російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило про низку змін у керівництві П'ятої служби ФСБ Росії, яка, як повідомляється, спеціалізується на зборі розвідувальної інформації в Росії та країнах колишнього Радянського Союзу.

• За повідомленнями, західні країни надали Україні боєприпасів сербського виробництва на суму близько 800 мільйонів євро, попри постійні зусилля президента Сербії Александара Вучича, спрямовані на пошук балансу між Росією та Заходом.

• Супутникові знімки підтвердили, що українські війська під час нещодавніх ударів з 20 на 21 червня завдали удару щонайменше по одному російському навчальному центру протиповітряної оборони в Краснодарському краї.

• Деякі російські блогери стверджують, що неназвані суб'єкти, імовірно, українці, завдали удару з використанням ПЗРК по Ростовській області, хоча ISW не може самостійно підтвердити ці повідомлення.

• Російські правоохоронні органи та служби безпеки продовжують співпрацювати з міністерством оборони Росії з метою вербування обвинувачених у кримінальних злочинах до лав російської армії, ймовірно, в рамках криптомобілізації, що триває.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: