Ворожі ракети влучили у об'єкти на Львівщині та Франківщині.

 

 

Вночі 22 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні Shahed. Усього ворог запустив 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА. Українські сили збили 25 повітряних цілей, однак є і влучання. Зокрема влучання було в одну ціль на Львівщині, орієнтовно поблизу Стрия та у Івано-Франківську.

 

«Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – написав  голова ЛОВА Максим Козицький о 5 ранку.

 

О 08:35 Козицький повідомив про те, що пожежу вдалося загасити. Для ліквідації загоряння залучили 67 пожежників та 12 одиниць спецтехніки.

 

"У межах своєї зони відповідальності воїни Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України збили 7 із 10 крилатих ракет ворога. Частину з них і над Львівщиною", – зазначив голова Львівської ОВА.

 

У пресслужбі «Укренерго» уточнили, що росіяни також завдали удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Крім того, у компанії уточнили, що атаковані об’єкти у Запорізькій та Львівський області належать «Укренерго».

 

На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, доправлені в лікарню. Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

 

Під час нічної атаки окупанти також вдарили по навчальному закладі в Івано-Франківську. У пресслужбі ДСНС повідомили про пожежу та руйнування в одному з комплексів закладу.

 

«Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

 

 

 

 

"Неспокійною була ніч для Прикарпаття. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів. Є пошкодження й у прилеглих будинках. Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області", - повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

22.06.2024

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