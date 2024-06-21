Проти екс-керівників Словаччини подано позов за військову допомогу Україні.

Чинний проросійський уряд в Братиславі вважає незаконною передачу Україні винищувачів і засобів ППО.

Міністерства оборони Словаччини подало позов проти колишнього прем'єр-міністра країни Едуарда Геґера (Eduard Heger) та ексміністра оборони Ярослава Надя (Jaroslav Naď) у зв’язку з наданою військовою допомогою Україні. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk з покликом на слова державного секретар Міністерства оборони Словаччини Ігоря Меліхера (Igor Melicher). Він уточнив, що причиною позову стала передача Україні 2023 року винищувачів МіГ-29 та обладнання для ЗРК «Куб».

«У п'ятницю ми порушимо кримінальні справи проти кабінету Едуарда Геґера та колишнього міністра Ярослава Надя... Після цього рішення (про передачу техніки Україні – ред.) небо Словаччиною залишилося незахищеним, а громадяни опинилися в небезпеці»,— заявив Ігор Меліхер на пресконференції.

За словами держсекретаря МО, матеріали, які надав Ярослав Надь під час передачі Україні вказаної техніки, «не відповідали ознакам офіційного документа, і не були належним чином зареєстровані в порядку денному міністерства». Він додав, що під час багатомісячного аудиту в Міністерстві оборони не вдалося знайти жодного документа, який би обґрунтував передачу Україні літаків та обладнання для системи ППО. Меліхер назвав кроки Кабінету міністрів Геґера неконституційними, а також такими, що суперечать положенням контракту щодо військової техніки.

Ексміністр Надь, реагуючи на закиди, заявив, що знову разом з урядом ухвалив би рішення про надання Україні винищувачів, оскільки вони рятують життя, а Словаччині техніку відшкодують з Європейського фонду миру.

Нагадаємо, що в березні 2023 року тимчасовий уряд Едуарда Геґера вирішив передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 та запчастини до ЗРК «Куб». Це тоді викликало суперечки в юридичних та політичних колах про те, чи має повноваження тимчасовий уряд ухвалювати такі рішення.