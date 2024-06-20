Євроунія узгодила 14-й пакет санкцій проти Росії.

Він передовсім спрямований на обмеження експорту енергоносіїв з Росії та покарання за порушення вже запроваджених санкцій.

Комітет постійних представників країн – членів Європейської Унії погодив 14-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Обмеження мають торкнутися зокрема експорту російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до ЄУ та транспортування російської нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на брюссельських дипломатів.

Узгодження санкційного пакета відкладалося через позицію Німеччини, яка виступала проти відповідальності європейських компаній за порушення санкцій їхніми дочірніми підприємствами та партнерами в третіх країнах. Лише зараз вдалося досягнути консенсусу в цьому питанні.

«Амбасадори ЄУ щойно узгодили потужний та суттєвий 14-й пакет санкцій… Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані обмеження та посилює дію чинних санкцій за рахунок усунення лазівок», – йдеться у повідомленні бельгійського представництва ЄУ в соцмережі X. Бельгія наразі головує в Раді Євроунії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що 14-й пакет санкцій буде спрямований на обмеження доступу Росії до технологій. Також він має зменшити доходи від енергетичного експорту Москви. «Цей жорсткий пакет санкцій ще більше обмежить доступ Росії до ключових технологій. Він позбавить її додаткових доходів від енергетики, а також буде спрямований проти тіньового флоту та тіньової банківської мережі за кордоном», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

У 14-му пакеті санкцій Євроунія має намір запровадити обмеження на постачання ЗПГ з Росії, експорт гелію, торгівлю українськими витворами мистецтва та доступ до технологій подвійного призначення. Пакет також посилює заходи проти тіньового флоту, який транспортує російську нафту без дотримання граничної ціни на неї. Очікується, що санкції також торкнуться 20 фізичних та 22 юридичних осіб. Серед них співачка Поліна Гагаріна, керівник «Інституту розвитку інтернету» Алєксєй Гореславский, а також бізнесмени Ігор Алтушкін, Роман Троценко та Таймураз Боллоєв.