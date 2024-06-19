На Балтійському узбережжі Польщі розпочалися тактичні навчання єврокорпусу НАТО.

У них беруть участь близько тисячі військовослужбовців з 12 країн НАТО

 

 

Близько тисячі військовослужбовців із 12 країн – членів НАТО беруть участь у навчаннях EURETEX 24, що проходять на Балтійському узбережжі Польщі. Про це повідомила в середу, 19 червня, польська інформаційна аґенція PAP.

 

«EURETEX 24 – це тактичні навчання, які проводяться що два роки безпосередньо Єврокорпусом. Цього року 16-й захід пройде в Навчальному центрі Сухопутних військ у Дравсько-Поморському воєводстві (на півночі Польщі на узбережжі Балтійського моря, – ред.)», – уточнила аґенція.

 

Повідомляється, що у двотижневих практичних навчаннях беруть участь солдати з Німеччини, Іспанії, Польщі, Італії, Румунії, Чехії, Данії, Бельгії, Угорщини, Естонії, Литви та США та штаб-квартири Єврокорпусу.

 

У ході навчань військовослужбовці виконуватимуть завдання, у тому числі, в рамках військової інженерії, водолазної справи, знешкодження вибухових речовин, хімічного та біологічного захисту, а також метеорології й океанографії.

 

У ході навчань до порту Ґдині зайшов десантно-гелікоптерний корабель США New York (LPD 21) типу San Antonio. Він може перевозити транспорт на трьох палубах загальною площею 2323 кв м. На його облавку може розміщуватися десантна баржа, 14 плавучих транспортерів, також він має палубу для гелікоптерів.

19.06.2024

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