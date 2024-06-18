847-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:50 20 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00, повідомили у пресслужбі "Укренерго". Зазначається, що причиною відключень є високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

17:15 Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Польщі Шимоном Головнею, повідомляє пресслужба Президента. Зазначається, що сторони обговорили співпрацю для захисту українського неба й підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди.

16:40 Єврокомісія запропонувала бюджет ЄУ на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України, повідомляється на сайті Європейської комісії. З них для України 4,3 мільярда євро пропонують надати у вигляді грантів в рамках Ukraine Facility, а також 10,9 мільярда євро позик. Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно затверджений бюджетним органом до кінця року.

16:05 Євроунія має намір внести до чорного списку 20 фізосіб і 22 юрособи в рамках нового пакета санкцій проти Росії, повідомляє EUobserver із посиланням на джерела. До списку потрапили два олігархи, а також директори російських військових заводів, дрібні чиновники та представники енергетичних компаній. Новий пакет санкцій також включає обмеження на постачання російського скрапленого газу і нафтоналивного флоту, експорт гелію, доступ до технологій подвійного призначення. Видання зазначає, що на ухвалення пакета обмежувальних заходів уже погодилася Угорщина.

15:30 Україна та ЄУ завершили роботу над текстом безпекових гарантій, повідомляє пресслужба Офісу президента. Як зазначається, переговорні команди України та ЄУ завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже незабаром.

14:55 Росія перекинула майже всі війська з-під фінського кордону в Україну, повідомляє Yle. Попри те, що Росія залякувала Фінляндію "наслідками" у разі її вступу до НАТО й обіцяла наростити військову присутність біля кордону, поки що військові бази у цьому регіоні більш порожні, ніж рік тому. За словами джерел видання, в середньому 80% техніки і солдатів коло кордонів перекинули на війну проти України.

14:20 Путін і Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників. За словами лідера КНДР, відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи між двома державами.

13:45 Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про Військову поліцію, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Як зазначається у пояснювальній записці, Військову поліцію пропонують створити як військове формування з правоохоронними функціями: її основним завданням буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

13:10 Реальні доходи населення Україні помітно зростають через підвищення зарплат, пенсій та зниження інфляції, повідомила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

12:35 Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що встановлено особу військового, якого обезголовили російські військові на Донеччині, також ідентифіковано російських командирів, відповідальних за воєнний злочин.

12:15 Міноборони Данії повідомили про виділення 19-го фінансового пакета, який буде спрямований на воєнну підтримку нагальних потреб України та довгострокову розбудову її обороноздатності.

12:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 129 бойових зіткнень. Загалом за добу, що минула, за уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар, із застосуванням однієї ракети, 39 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 54 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, у тому числі 102 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. У ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21 ударним БпЛА типу «Shahed» із напрямків Приморсько-Ахтарськ (рф) та мис Чауда (ТОТ Криму). В результаті бойової роботи підрозділів Сил Оборони було збито 19 ворожих дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Водночас за добу, що минула, авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу та військової техніки противника, чотири пункти управління, командно-спостережний пункт, шість засобів ППО та артилерійську систему. Загальні втрати російських загарбників минулої доби становили 1130 окупантів, знищено 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири засоби ППО, 34 БпЛА ОТР, 47 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 76 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 61 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Вночі росіяни атакували енергетичний об’єкт у центральному регіоні, є пошкоджене обладнання, повідомили в Міненерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

233,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

88,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

318,0% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),

454,6% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

99,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

61,0% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб зупинити постачання зброї з Ірану й Північної Кореї до Росії для війни в Україні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній із генсеком НАТО пресконференції у Вашингтоні:

"Ми дуже стурбовані цим, бо це те, що підтримує війну. Найшвидшим способом покласти край війні буде позбавити Путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, а також якщо він знатиме, що палива, необхідного для його воєнної машини, більше не буде".

09:25 У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21 ударним БпЛА типу «Shahed-131/136» із напрямків Приморсько-Ахтарськ РФ та мис Чауда у Криму. В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» (90%) у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

За минулі сім днів було збито 46 із 48 (96%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 За інформацією від ПвК «Захід», під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники; під час другої, яка тривала з 04:27 по 05:24, область намагався атакувати ще один шахед. Усіх їх наші воїни ППО збили. Уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок в Малехові, зруйнувавши дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів, а також багатоповерховий житловий будинок. Двох людей поранено.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російських кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 8 кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін напередодні свого візиту до Північної Кореї опублікував статтю в північнокорейській державній газеті "Родон сінмун", в якій вихваляє російсько-північнокорейську співпрацю, що, ймовірно, має на меті представити будь-яку майбутню підтримку, яку Північна Корея надасть Росії як частину спільної боротьби проти Заходу.

• У ніч з 17 на 18 червня українські війська завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї, вдруге застосувавши ракети "Нептун" вітчизняного виробництва по наземній цілі в Росії. Українські війська вже здійснили два удари власними ракетами "Нептун" по районах на російській території, які знаходяться в межах досяжності наданих США зенітно-ракетних комплексів, але також захищені політикою США, які створили на російській території великий безпековий простір.

• Російський уряд заочно звинувачує українських військовослужбовців і військових чиновників у злочинах, намагаючись забезпечити виконання російського федерального законодавства за межами своєї юрисдикції і натякаючи на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава.

• Засновник пов'язаного з Кремлем telegram-каналу "Рибар" Звінчук дав друге за місяць нехарактерне для нього публічне інтерв'ю, в якому розкритикував стан воєнних дій Росії в Україні та визнав, що західні санкції негативно впливають на російську промисловість та економіку.

• Президент Росії Путін продовжує готувати кадрових російських військовослужбовців на посади в російському уряді за допомогою кремлівської програми "Час героїв".

• Російські окупаційні чиновники продовжують свої зусилля з мілітаризації української молоді в окупованій Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: