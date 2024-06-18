В Естонії засудили російського професора-шпигуна.

В'ячеслава Морозова визнали винним у «діяльності проти естонської держави в інтересах та за завданням розвідки зарубіжної країни».

Хар'юський повітовий суд Естонії засудив колишнього професора міжнародної політичної теорії Тартуського університету В'ячеслава Морозова до шести років та трьох місяців позбавлення волі. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Його визнали винним у «діяльності проти естонської держави в інтересах та за завданням розвідки зарубіжної країни».

Керівник естонської поліції безпеки Марґо Паллосон (Margo Palloson) розповів, що Морозов був завербований російськими спецслужбами на початку 1990-х років, а його активна діяльність як аґента розпочалася 2010 року, коли він переїхав до Естонії.

«Морозов був допоміжним аґентом, а не штатним штабним офіцером», – зазначив Паллосон. За його словами, В'ячеслав Морозов збирав інформацію на конференціях, робочих групах, а також під час роботи в університеті. Його цікавила інформація про внутрішню політику, політику оборони та безпеки Естонії, а також пов'язаних з нею людей та інфраструктур. Він передавав російським кураторам, з якими часто зустрічався, інформацію про політичну ситуацію в Естонській Республіці, її союзницькі відносини, інтеґраційні процеси. При цьому Морозов не здобував інформації, яку охороняє державна таємниця. Більшість переданих спецслужбам Росії даних перебували у відкритому доступі.

Департамент поліції безпеки Естонії затримав громадянина РФ Морозова ще третього січня і визнав його підозрюваним у розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці цієї діяльності.