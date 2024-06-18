Двох ув’язнених в Росії американців можуть обміняти на російську шпигунську пару.

Йдеться про журналіста Евана Ґершковича та колишнього військовика Пола Вілана.

 

 

Звинувачені Кремлем у шпигунстві американські громадяни – журналіст газети The Wall Street Journal (WSJ) Еван Ґершкович (Evan Gershkovich) та колишній американський військовослужбовець Пол Вілан (Paul Whelan), які зараз перебувають за ґратами в Росії, – можуть стати предметом угоди Вашінґтона з Москвою щодо обміну пари викритих у Словенії російських шпигунів. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з покликом на власні поінформовані джерела.

 

За даними видання, йдеться про подружжя Артема та Ганну Дульцевих, уродженців відповідно Башкирії та Нижнього Новгорода, які видавали себе за громадян Аргентини на ім'я Людвіґ Ґіш і Марія Роза Маєр Муньос. Пару було затримано в Любляні наприкінці 2022 року. Їх ідентифікували за відбитками пальців, які були в розпорядженні Інтерполу.

 

Кремль сам пішов на контакт зі словенською владою, визнавши, що пара працювала на Службу зовнішньої розвідки РФ. Перемовини про повернення шпигунів до Росії вів з Любляною колишній секретар ради безпеки РФ Ніколай Патрушев, якого вважають однією з найближчих довірених до диктатора Путіна осіб.

 

Артема та Ганну Дульцевих вже понад 18 місяців утримують у словенській в'язниці, а двоє їхніх дітей перебувають у прийомній сім'ї. Судовий процес у справі російських аґентів триває у закритому режимі, перше рішення очікується найближчими тижнями. Максимальний термін ув'язнення, передбачений законодавством Словенії за статтею про шпигунство, становить вісім років.

18.06.2024

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