846-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:45 Угорщина не заперечує проти Рютте на посаді генсека НАТО, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За словами прем’єра, для нього було важливо, щоб наступний генсек Альянсу підтримав його домовленість із Єнсом Столтенбергом щодо того, що Угорщина "не братиме участі в діяльності НАТО в Україні і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки".

16:10 Рада дозволила фінансувати підрозділи Сил оборони з місцевих бюджетів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За відповідний законопроєкт проголосували 303 депутати.

15:35 У Києві вчинено замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела. Попередньо правоохоронці з'ясували, що невідомий підійшов до припаркованого на вулиці авто і вистрілив у чоловіка, який там перебував разом з дружиною. Наразі потерпілий у лікарні і йому надають медичну допомогу.

15:00 Німеччина створила спецвідділ для протидії російській дезінформації, пише Bloomberg. Основна увага спеціальної робочої групи буде зосереджена на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соціальних мережах, у тому числі тих, які можуть спонсоруватись Кремлем. Інша мета полягає в тому, щоб попередити і знешкодити кампанії до того, як вони набудуть розмаху.

14:25 Зеленський підписав закон про субсидії для книгарень та книжкові сертифікати. Повідомляється, що вже цього року українці, яким виповнилось 18 років, отримають річний сертифікат у "Дії" на суму 908 грн на книжки. Як зазначається, на цю програму закладено в бюджеті 370 млн гривень.

13:50 Станом на 17 червня в українські підземні газові сховища вже закачали близько 1,6 млрд кубометрів газу, що на 390 млн кубометрів перевищує показник аналогічного періоду 2023 року, на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд кубометрів.

13:15 До дев'ятого італійського пакету озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, увійдуть не лише система ППО Samp-T, а й партія ракет великої дальності Storm Shadow, пише Il Fatto Quotidiano з посиланням на авторитетні джерела.

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. У цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія після захоплення Авдіївки в лютому 2024 року поступово просувалася вперед. • Взявши під контроль Новоолександрівку, Росія впритул наблизилася до загрози дорозі Т0504, одному з основних шляхів постачання українських сил на схід. Дуже ймовірно, що село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка прагне перерізати дорогу і порушити українську логістику.

12:50 Безпілотники Служби безпеки України вночі атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", пожежа охопила 22 резервуари з пальним, повідомили джерела в СБУ. Загалом за час великої війни дрони СБУ здійснили вже понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

12:40 Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні новий танк ППО Frankenstein, створений на базі танка Leopard 1 із зенітною системою Skyranger зі складними датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, яка здатна збивати рої російських безпілотників й ракет.

12:25 За 4 місяці роботи до 25 рекрутингових центрів Міністерства оборони, що працюють в 23 населених пунктах, звернулися 7,4 тисячі людей, повідомив уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

12:05 Президент України Володимир Зеленський підписав закон України про єдину роумінгову зону з ЄС. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH), тобто під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Відповідно, перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

11:55 Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що треба розглянути можливість економічного тиску на Китай, якщо він і далі надаватиме підтримку Росії:

"На якомусь етапі ми повинні будемо розглянути якісь економічні наслідки, якщо Китай не змінить своєї поведінки".

11:35 Вчора з 11:00 до 17:00 Україна на запит Польщі приймала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни, повідомили в Укренерго.

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 77 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 95 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 49 авіаційних ударів (зокрема скинув 65 КАБів), вчинив понад 3000 обстрілів, 71 з них – із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та озброєнь і військової техніки противника. Протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень. Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 1230 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 40 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

10:20 Графіки стабілізаційних відключень постачання електроенергії, що мали діяти нині з 10:00, скасовані до 15:00, повідомили в ДТЕК. Ці графіки сьогодні застосовуватимуться з 15:00 до 24:00.

10:15 Удари по Росії із західного озброєння допустимі: якщо Європа дасть слабину, то російські генерали можуть піти ще далі, заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

233,4% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

88,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

317,2% автомобільної техніки (з них 4,9% за минулий тиждень),

453,1% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

99,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

60,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що для вступу в НАТО Україна повинна виграти війну проти РФ:

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть це зробити. Президент США Джозеф Байден заявив, що "він вірить у те, що НАТО – це майбутнє України. І є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу. Саме тому президент на зустрічі "Великої сімки" підписав двосторонню угоду про безпеку, долучившись до того, що зробили ще 14–15 країн, щоб переконатися, що протягом тривалого часу оборонна промислова база України зможе продовжувати забезпечувати те, що їм потрібно для самооборони. І це включає допомогу з боку Сполучених Штатів. І це навічно.

Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО – це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти".

09:45 Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК "Схід" знищив російський шахед, але пошкоджено три приватні будинки та два авто, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:40 Вчора в результаті вибуху боєприпасів на полігоні чеської армії у Лібаві один солдат загинув, вісім військовослужбовців і один мирний житель поранені, пише Reuters. Вибух стався під час навчань, які проводять спеціалісти зі знешкодження вибухових речовин.

09:35 В мобільному застосунку "Резерв+" вже доступний електронний військово-обліковий документ, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. В Міністерстві оборони підкреслили, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність.

09:30 У Яворові працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання службових обов’язків (супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії) вдарили важким предметом по голові, він у лікарні. Постраждалий брав участь у бойових діях на Миколаївщині у березні 2022 року, але після поранення його перевели до служби в районному ТЦК. Нападника знайшли та затримали.

09:20 У ніч на 18 червня 2024 року росіяни атакували десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ РФ. В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі шахеди збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За минулі сім днів було збито 51 із 51 (100%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 6 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс може вжити заходів для посилення ядерного стримування – це викликало різну реакцію з боку високопосадовців Кремля.

• Путін 17 червня звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близьким родичем", сином колишнього російського прем'єр-міністра й економістом в рамках поточної кадрової чистки в міністерстві оборони Росії. Кадрові зміни Цивільової, Фрадкова і Горніна підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити російській громадськості своїх родичів і дітей інших високопоставлених російських чиновників, а також призначити економічних радників в міноборони для поліпшення економіки у воєнний час. Російські мілблогери в основному зосередилися на відзначенні звільнення Панкова, Цалікова, Шевцової та Попова і майже не звернули уваги на очевидне кумівство, вигідне двом новим заступникам міністра оборони.

• Російські державні ЗМІ маніпулювали інтерв'ю з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі, щоб звинуватити Україну в ударах на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, намагаючись легітимізувати незаконну окупацію України Росією.

• Західні партнери України продовжують докладати зусиль для підготовки все більшої кількості українських пілотів на наданих Заходом винищувачах F-16.

• Кремль підтвердив 17 червня, що президент Росії Путін відвідає Північну Корею з офіційним державним візитом 18 і 19 червня.

• Повідомляється, що Росія має проблеми з виробництвом артилерійських снарядів та окремих артилерійських систем.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: