На полігоні у Чехії, де тренуються українські військовики, стався вибух.

Є загиблий та поранені серед чеських військовиків, Прага відкидає варіант теракту.

 

 

У Чехії на військовому полігоні Лібава неподалік міста Оломоуц прогримів вибух. Про це повідомило видання České noviny з покликом на прес-службу Міністерства оброни Чеської Республіки. На Лібавському полігоні проводяться навчання професійних військовиків, активного резерву та добровільні військові збори. У Лібаві також проводяться тренування для українських військовиків, які навчаються в Чехії в рамках місії Європейської Унії з допомоги Україні.

 

За твердженням чеського військового відомства, внаслідок вибуху загинув один чеський військовик, ще семеро солдатів і один цивільний працівник потрапили до шпиталю. Усі постраждалі були громадянами Чехії та співробітниками Центру безпеки боєприпасів Тиніште над Орліцем, повідомило Міністерство оборони. Розслідуванням інциденту займається військова поліція.

 

Пізніше глава Міноборони Чехії Яна Чорнохова (Jana Černochová) прокоментувала те, що сталося. «За вихідними висновками можна виключити, що вибух був викликаний диверсією чи іншою діяльністю іноземної держави. Я хочу однозначно спростувати будь-яку дезінформацію, яка поширюється з цього приводу у соціальних мережах та публічному просторі», — заявила вона після відвідин поранених у шпиталі Оломоуца. За словами Чернохової, трагедія сталася, коли сапери ліквідовували боєприпаси. Міністерка також додала, що трьох потерпілих уже виписали з лікарні.

17.06.2024

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