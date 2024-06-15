844-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
232,8% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),
88,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
316,1% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),
451,6% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),
99,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
60,7% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
08:55 Станом на 06:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 8 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• На ініційованому Україною Глобальному саміті миру в Швейцарії кілька високопоставлених західних чиновників зробили заяви, які мимохіть підіграли поточним російським інформаційним операціям, зображуючи Росію як таку, що зацікавлена в легітимних і добросовісних переговорах, ймовірно, частково через зусилля російського президента Путіна, спрямовані на підрив саміту через ретельно сплановане повторення його безкомпромісних вимог щодо капітуляції України 14 червня.
• Рупори Кремля посилили інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію та зрив Глобального саміту миру.
• Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що в Україну почала надходити західна військова допомога, але вона, ймовірно, не буде масштабною і не зможе суттєво вплинути на ситуацію на фронті ще кілька тижнів або місяців.
• Голова партії "Єдіная Россія" Мєдвєдєв офіційно замінив секретаря партії Турчака на виконувача обов'язків повноважного представника президента Росії в Уральському федеральному окрузі Якушева.
• Президент Росії Путін готує групу довірених і пов'язаних з Кремлем "ветеранів", які займуть державні посади, ймовірно, в спробі заспокоїти російських військовослужбовців і внутрішніх прихильників війни в Україні.
• Шведські військові оголосили 15 червня, що російський тактичний винищувач-бомбардувальник Су-24 тимчасово порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю Готланду 14 червня, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб відмовити європейські держави від участі в НАТО та інших міжнародних інституціях, що підтримують Україну.
• Елементи російського Балтійського і Тихоокеанського флотів беруть участь в окремих військово-морських навчаннях.
• Розслідування Financial Times, опубліковане 12 червня, виявило, що російські чиновники виставили на всиновлення українських дітей, яких Росія примусово депортувала з окупованої України до Росії у 2022 році.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
16.06.2024
Станом на 22:00 відбулося 91 бойове зіткнення.
Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку.
Протягом доби противник завдав по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 423 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.
Сіверський напрямок. Чотири рази невдало ворог намагався атакувати наші позиції в районах Верхньокам’янського та Роздолівки.
Також успіху не мали чотири спроби витіснити наших оборонців в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку.
На Покровському напрямку досі гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 33. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони уже відбито 25 атак агресора, вісім боїв іще тривають. Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів складають 232 особи, з них 86 – безповоротні. Знищено одну бойову броньовану машину, два міномети на п’ять автомобілів. Пошкоджено три гармати, міномет та автомобіль.
На Курахівському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій в районах Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки. Наразі, дев’ять атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають два боєзіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України.
У порівнянні з минулою добою, активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася втричі. За сьогодні агресор десять разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.
На Оріхівському напрямку успіху не мали три атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного. Втрат позицій та територій не допущено.
На Придніпровському напрямку чергова спроба ворога атакувати позиції наших воїнів в районі Кринок зазнала невдачі.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.