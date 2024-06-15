844-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

232,8% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

88,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

316,1% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

451,6% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

99,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

60,7% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Станом на 06:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 8 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• На ініційованому Україною Глобальному саміті миру в Швейцарії кілька високопоставлених західних чиновників зробили заяви, які мимохіть підіграли поточним російським інформаційним операціям, зображуючи Росію як таку, що зацікавлена в легітимних і добросовісних переговорах, ймовірно, частково через зусилля російського президента Путіна, спрямовані на підрив саміту через ретельно сплановане повторення його безкомпромісних вимог щодо капітуляції України 14 червня.

• Рупори Кремля посилили інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію та зрив Глобального саміту миру.

• Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що в Україну почала надходити західна військова допомога, але вона, ймовірно, не буде масштабною і не зможе суттєво вплинути на ситуацію на фронті ще кілька тижнів або місяців.

• Голова партії "Єдіная Россія" Мєдвєдєв офіційно замінив секретаря партії Турчака на виконувача обов'язків повноважного представника президента Росії в Уральському федеральному окрузі Якушева.

• Президент Росії Путін готує групу довірених і пов'язаних з Кремлем "ветеранів", які займуть державні посади, ймовірно, в спробі заспокоїти російських військовослужбовців і внутрішніх прихильників війни в Україні.

• Шведські військові оголосили 15 червня, що російський тактичний винищувач-бомбардувальник Су-24 тимчасово порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю Готланду 14 червня, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб відмовити європейські держави від участі в НАТО та інших міжнародних інституціях, що підтримують Україну.

• Елементи російського Балтійського і Тихоокеанського флотів беруть участь в окремих військово-морських навчаннях.

• Розслідування Financial Times, опубліковане 12 червня, виявило, що російські чиновники виставили на всиновлення українських дітей, яких Росія примусово депортувала з окупованої України до Росії у 2022 році.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: