Leave no one behind: вчителів із 24 шкіл безоплатно навчатимуть програмування.

Вчителі інформатики із трьох областей України навчатимуться основ програмування Python, робототехніки та STEM-освіти.  Школи, вчителі яких пройшли навчання, безплатно отримають нове обладнання для комп’ютерних класів. 

Голова правління громадської організації «Всеукраїнський демократичний форум» Ярина Ясиневич та ректор Українського католицького університету Тарас Добко підписали договір про спільну реалізацію благодійного освітнього проєкту «Leave no one behindpartnership», який відбувається за фінансової підтримки уряду Тайваню. 

 

 

Впродовж року викладачі та практики ІТ-сфери з УКУ проведуть три навчальні модулі для освітян. Після завершення навчання вчителі інформатики із Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей отримають сертифікати й обладнання для шкільних кабінетів інформатики.

 

За словами Тараса Добка – ректора УКУ, відновлення та відбудова України після війни залежить передовсім від компетентних, професійних, патріотичних людей. 

 

«Для того, аби такі люди зʼявлялися, працюють школи та університети. Ця програма підсилить учителів у ділянці комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Вони зможуть пройти додаткове навчання, здобути знання в робототехніці, отримати можливість відкрити класи з робототехніки. Це дозволить розвинути навички школярів, які зацікавлені у цій сфері і допоможуть Україні стати технологічно незалежною країною. Віримо, що ці молоді люди залишатимуться в Україні та працюватимуть над відновленням нашої держави», ― підсумував ректор Українського католицького університету Тарас Добко. 

 

Голова правління ГО «Всеукраїнський демократичний форум» Ярина Ясиневич додає: «Це цінно, що університет погоджується допомагати і сприяти розвитку вчителів у школах. В Україні є певний розрив між шкільною освітою і університетською. Це партнерство допоможе спільно навчати молодь, розвивати її навички через навчання вчителів».

 

Для участі у проєкті вчителям слід заповнити реєстраційну форму, яка відкриється 17 червня. Попередньо освітян запрошують пройти опитування, яке поводять Команда факультету прикладних наук УКУ у співпраці з Громадською організацією «Всеукраїнський демократичний форум». Якщо ви – вчитель інформатики, що навчає в Україні, то ваш досвід буде дуже цінним для формування змісту навчальної програми з інформатики та робототехніки для вчителів. ФОРМА для зголошення.

 

Стежте за новинами на сторінках проєкту «Leave no one behind partnership»: FacebookInstagram, ГО «Всеукраїнський демократичний форум».

 

 

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