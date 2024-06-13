Вірменія має намір цілковито вийти із ОДКБ.

Про це заявив прем'єр Пашинян, виступаючи на засіданні парламенту Вірменії.

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір вивести країну з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якому провідну роль відіграє Росія, на тлі посилення напруженості у відносинах між Єреваном і Москвою. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am.

«Це я сказав, що існування нашої держави перебуває під загрозою. Винні ті, хто з цієї трибуни 17 квітня 2018 року говорив: не слід сподіватися на те, що Азербайджан тривалий час не намагатиметься вирішити карабаське питання шляхом війни. Винні ті, хто сформував альянс-бульбашку, члени якої, як виявилося, виконують не свої договірні зобов'язання, а планують війну з Азербайджаном проти нас», – так пояснив Пашинян наміри вийти з ОДКБ, виступаючи на засіданні парламенту Вірменії.

За словами Пашиняна, його уряд пізніше ухвалить рішення про терміни виходу з ОДКБ, до якої, крім Вірменії та Росії, також входять центральноазіатські держави: Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. «Ми вийдемо. Ми вирішимо, коли йти. Ми не повернемося, іншого шляху ми не маємо», – заявив вірменський прем’єр.

На тлі розколу з Росією, що посилюється, Вірменія раніше заморозила свою участь у військовому блоці колишніх республік СРСР, скасувала участь у спільних військових навчаннях і пропустила саміти ОДКБ.