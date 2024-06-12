840-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА. Всього – 30 засобів повітряного нападу:

- 4 крилаті ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. РФ);

- 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбавської обл. РФ);

- 24 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (100%);

- 4 крилаті ракет Х-101/Х-555 (100%);

- 24 ударних БпЛА типу «Shahed» (100%).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській (11 збитих БПЛА), Київській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

За минулі сім днів було збито 98 із 108 (91%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:50 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 У Київській області внаслідок нічної ракетної атаки одна людина дістала поранення, спалахнули пожежі на промисловому об'єкті та складському приміщенні, пошкоджено приватний будинок, АЗС і гараж, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні союзники України продовжують надавати грошову та військову допомогу Україні, в тому числі системи протиповітряної оборони.

• Кремль продовжує докладати зусиль для кодифікації правових інструментів і репресивних заходів, спрямованих на запровадження широкої цензури щодо іноземців та іноземних організацій в Росії.

• Відомий російський канал мілблогерів, нагороджений Кремлем, оголосив про відкриття другої «медіа-школи» в киргизстанському Бішкеку, що, ймовірно, має на меті сприяти зусиллям Кремля з розширення його впливу в міжнародному інформаційному просторі, зокрема в Центральній Азії.

• Данська влада заарештувала дансько-російського громадянина, звинуваченого у зв'язках з російськими спецслужбами, які, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на активізацію гібридної кампанії проти західних країн.

• Кремлівська стрічка новин ТАСС повідомила 11 червня, що колишній начальник Військової академії Міністерства оборони Росії Молчанов був призначений заступником секретаря Ради безпеки Росії.

• У Баренцевому морі Росія, ймовірно, зазнала пошкодження або знищення військового корабля.

• Білоруські чиновники продовжують афішувати свою причетність до незаконної депортації українських дітей до Білорусі та їх перевиховання за білоруськими програмами.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: