840-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА. Всього – 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. РФ);
- 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбавської обл. РФ);
- 24 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (100%);
- 4 крилаті ракет Х-101/Х-555 (100%);
- 24 ударних БпЛА типу «Shahed» (100%).
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській (11 збитих БПЛА), Київській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
За минулі сім днів було збито 98 із 108 (91%) запущених по Україні БПЛА.
09:10 Станом на 06:50 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:55 У Київській області внаслідок нічної ракетної атаки одна людина дістала поранення, спалахнули пожежі на промисловому об'єкті та складському приміщенні, пошкоджено приватний будинок, АЗС і гараж, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Західні союзники України продовжують надавати грошову та військову допомогу Україні, в тому числі системи протиповітряної оборони.
• Кремль продовжує докладати зусиль для кодифікації правових інструментів і репресивних заходів, спрямованих на запровадження широкої цензури щодо іноземців та іноземних організацій в Росії.
• Відомий російський канал мілблогерів, нагороджений Кремлем, оголосив про відкриття другої «медіа-школи» в киргизстанському Бішкеку, що, ймовірно, має на меті сприяти зусиллям Кремля з розширення його впливу в міжнародному інформаційному просторі, зокрема в Центральній Азії.
• Данська влада заарештувала дансько-російського громадянина, звинуваченого у зв'язках з російськими спецслужбами, які, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на активізацію гібридної кампанії проти західних країн.
• Кремлівська стрічка новин ТАСС повідомила 11 червня, що колишній начальник Військової академії Міністерства оборони Росії Молчанов був призначений заступником секретаря Ради безпеки Росії.
• У Баренцевому морі Росія, ймовірно, зазнала пошкодження або знищення військового корабля.
• Білоруські чиновники продовжують афішувати свою причетність до незаконної депортації українських дітей до Білорусі та їх перевиховання за білоруськими програмами.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. Станом на 22:00 відбулося 90 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили 20 районів зосередження особового складу противника.
Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.
На Харківському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Дружелюбівки, Невського, Греківки, Торського та Серебрянського лісу. Тринадцять атак успішно відбито. Три боєзіткнення ще тривають. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед. Ворог, за попередньою інформацією, сьогодні втратив 69 осіб вбитими та пораненими. Ще декілька окупантів здалися в полон.
Від початку доби на Краматорському напрямку російські загарбники 10 разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. Окупанти не припиняють спроб просунутися в районі Часового Яру, де на цей триває ворожий штурм. Протягом доби, попередньо, ворог втратив 53 особи вбитими та пораненими. Також знищено танк, автомобіль і склад ПММ. Окрім того, пошкоджено чотири гармати російських терористів.
Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку, де ворог 24 рази атакував наші позиції, з найбільшою активністю в районі Новоолександрівки. 12 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Сокола, де іще триває 12 боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога., завдаючи значних втрат. За попередньою інформацією, за поточну добу загарбники втратили на цьому напрямку 240 осіб, з них 97 – безповоротно. Знищено дві бойових броньованих машини, автомобіль, дві гармати та наземна станція керування БпЛА. Пошкоджено бронемашину та п’ять артсистем противника.
На Курахівському напрямку наразі нараховується чотири спроби ворога витіснити наших воїнів з позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки. Триває бій.
На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, двічі з початку доби невдало атакував в районах Старомайорського і Урожайного.
На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, відбулося шість бойових зіткнень, з найбільшою активністю ворога в районі Малої Токмачки. Ситуація напружена, вживаються заходи для стабілізації обстановки.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активність російських окупантів успіху не мала. Втрат позицій та територій наші воїни не допустили.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
12.06.2024