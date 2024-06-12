Вірменія та США підвищують рівень відносин до стратегічного партнерства.

Сторони досягнули домовленості щодо початку двосторонніх консультацій з оборони між Вірменією та США.

 

 

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн (James O'Brien) на зустрічі в Єревані домовилися підвищити рівень відносин між двома країнами до стратегічного партнерства. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на текст підсумкової американо-вірменської декларації. Сторони пообіцяли найближчими місяцями визначити кроки щодо поглиблення співпраці.

 

«Під час зустрічі Вірменія та США розглянули поступ у зміцненні двосторонніх відносин і намітили поглиблення зв'язків у наступному році, яке буде офіційно оформлене у Меморандумі про взаєморозуміння, щоб підвищити статус наших двосторонніх відносин до рівня комісії зі стратегічного партнерства», — йдеться у спільній заяві.

 

На зустрічі сторони, зокрема, «позитивно оцінили співпрацю», спрямовану на підтримку реформ і демократичного поступу, що проводяться у Вірменії, а також відзначили прагнення вірменської влади до взаємодії із Заходом. «США визнають поточні економічні та соціальні проблеми, з якими стикається Вірменія у справі підтримки біженців з Нагірного Карабаху, і мають намір продовжувати надавати допомогу уряду Вірменії в цьому напрямку», – наголошується в заяві.

 

На перемовиних також піднімалися питання співпраці у сфері глобальної безпеки. «Сторони виділили одну із важливих віх співпраці – навчання “Орел-Партнер 2023”. Представники Міністерства оборони РА та Міністерства оборони США також привітали перші штабні перемовини між Генеральним штабом ЗС РА та Європейським командуванням США, що відбулися у травні 2024 року, та було досягнуто домовленості щодо початку двосторонніх консультацій з оборони між Вірменією та США для визначення цілей оборонної співпраці», – зазначається в декларації.

 

Джеймс О'Брайєн повідомив, що Вірменія та США домовилися про умови угоди про обмін інформацією у митній сфері.

12.06.2024

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