Присяжні визнали сина Байдена винним у справі про незаконне придбання зброї.

Гантера Байдена очікує ще процес за звинуваченням в ухиленні від сплати податків.

 

 

Сина президента Сполучених Штатів 54-річного Гантера Байдена визнано винним за всіма трьома пунктами звинувачення у справі про порушення закону при зберіганні зброї. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, відповідне рішення ухвалили 12 присяжних суду у Вілмінґтоні в американському штаті Делавер. Два пункти – це брехня у федеральній анкеті при купівлі зброї, і ще один – незаконне володіння зброєю.

 

Згідно з рішенням присяжних, Гантер Байден збрехав, що не вживає наркотиків, коли оформляв придбання револьвера Colt Cobra 38SPL. Відтак йому загрожує до 25 років в'язниці та штраф у розмірі до 750 тисяч доларів. Водночас експерти-правники вважають, що Гантера Байдена навряд чи буде засуджено до реального тюремного терміну. Адже вчинений ним злочин має ненасильницький характер. Крім того, до відповідальності через порушення при зберіганні зброї сина президента США раніше не притягували.

 

Справу Байдена-молодшого, яку веде суддя Меріеллен Норейка (Maryellen Noreika), було відкрито ще 2017 року за президентства Дональда Трампа. Дату винесення вироку суддя поки що не призначила, але додала, що зазвичай це відбувається протягом 120 днів.

 

Це перший судовий процес в історії Сполучених Штатів проти сина чи доньки чинного президента країни. І Гантер Байден став першою дитиною чинного президента США, яку визнали винною у скоєнні злочину.

 

Окрім цієї справи, на Гантера Байдена чекає ще судовий розгляд за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, який почнеться у вересні в Каліфорнії.

 

Вирок у справі про незаконне придбання зброї може бути використаний експрезидентом США Дональдом Трампом, який є опонентом Джо Байдена на виборах, що відбудуться у листопаді. Водночас, як зазначають політичні експерти у коментарі для Reuters, вердикт можуть використати й демократи, щоб протистояти заявам Трампа про те, що система правосуддя налаштована проти нього.

11.06.2024

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